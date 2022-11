Album dongvui harmony gồm 8 ca khúc: Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Ai muốn nghe không, Trốn tìm, Một triệu like, Mưa trên những mái tôn, Mơ, Bài này chill phết, Mang tiền về cho mẹ. Album phát hành ngày 9/11 - cột mốc kỷ niệm tròn ba năm diễn ra liveshow Show của Đen tại TP HCM năm 2019. Album được chuyển soạn và phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, cố vấn âm nhạc Long Halo, cùng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng hơn 100 thành viên. Phần hình ảnh của video live performance dongvui harmony giữa bối cảnh nhà hát tráng lệ được thực hiện bởi đạo diễn Thành Đồng.

Đen Vâu rap với dàn nhạc giao hưởng trong album đầu tay.

Đen bắt đầu làm việc với Long Halo từ năm 2017 và album dongvui harmony là dấu ấn quan trọng của hai nghệ sĩ sau 5 năm gặp gỡ. "Chúng tôi làm việc với nhau từ ngày chỉ có hai nhạc cụ: một cây guitar và một chiếc cajon. Bây giờ, chúng tôi được làm việc với hơn 100 người trong dàn nhạc, với rất nhiều nhạc cụ. Tôi thấy rất may mắn khi chúng tôi được đồng hành cùng nhau và tiến bộ, không phải ở việc rap hay làm nhạc hay hơn, mà là sự 'dám làm' của chúng tôi. Dự án này là một 'công trình' lớn của chúng tôi", Đen nói.

Hơn một năm trước, Đen đã chia sẻ ý tưởng, mong muốn của bản thân về album dongvui harmony với cố vấn âm nhạc Long Halo. Trải qua khoảng thời gian dài ấp ủ và thực hiện, dongvui harmony thành hình, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả qua 8 bản rap quen thuộc được làm mới nhờ sự kết hợp cùng âm nhạc giao hưởng. Theo Đen, "đông vui" trong tựa đề "dongvui harmony" chỉ sự vui vẻ khi được trải nghiệm những điều mới mẻ của mọi người, từ nam rapper, dàn nhạc, nhạc trưởng, các anh em hậu đài, quay phim... và "harmony" nghĩa là sự hòa hợp, giao thoa giữa rap và giao hưởng.

Cách rap và thái độ khi rap của Đen cũng thay đổi ít nhiều khi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng trong album mới. "Nếu là beat bình thường, tôi có thể rap căng, mạnh hơn, nhưng khi rap cùng giao hưởng, tôi có sự trầm và chậm rãi hơn. Khi đứng trong dàn nhạc, cất giọng rap, tôi chỉ là một thành tố trong cả một tập thể. Mọi thứ trong mỗi bài nhạc được thầy Hùng chọn lọc rất kỹ và rap cũng nằm trong đó, chứ không phải một yếu tố nổi trội lên. Tất cả làm nên một màn trình diễn trọn vẹn để khán giả nghe được lời rap, âm thanh từ nhạc cụ, bè phối", anh tâm sự.

Trích đoạn album 'dongvui harmony' của Đen Vâu. Video: YouTube Đen Official

Video live performance dongvui harmony ghi lại khung cảnh Đen trình diễn rap cùng dàn nhạc giao hưởng, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Không kịch bản, câu chuyện cụ thể, hay hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào, phần hình ảnh của album hoàn toàn tập trung vào âm nhạc, sự tương tác giữa Đen và dàn nhạc giao hưởng. Trái ngược với hình ảnh thường thấy ở các dàn nhạc giao hưởng với trang phục cầu kỳ, các nghệ sĩ tham gia dongvui harmony lại diện áo hoodie đen - trắng. Đây cũng là chi tiết thể hiện sự giao thoa thú vị giữa rap, hip-hop - thể loại nhạc phóng khoáng, tự do và giao hưởng - âm nhạc cổ điển, có tính chuyên môn cao.

Đen tiết lộ, êkíp đã quay hình liên tục 8 ca khúc trong một ngày, toàn bộ phần âm thanh của dongvui harmony được thu âm trực tiếp. "Mỗi bài nhạc chừng 5 phút và phải quay hình đến 2-3 lần. Khó khăn khi ghi hình chính là nếu mình làm sai, tất cả mọi người đều phải làm lại, nên tôi phải cực kỳ tập trung nhưng không quên thả hồn vào âm nhạc. Chơi nhạc cụ rất mệt, để đánh đàn, thổi sáo, chơi kèn, gõ trống... thì mọi người phải lắng nghe nhạc trưởng, lắng nghe bản nhạc và lắng nghe cả những bạn chơi nhạc cụ xung quanh, sao cho mọi thứ hài hòa nhất. Tất cả mọi người đã đồng lòng thực hiện dự án này, dù có thử thách lớn về sức khỏe, thời gian và thiết bị", anh kể.

Nói về ý nghĩa của album đầu tay, Đen bảo: "Tôi học được nhiều lắm khi làm dự án này, nghe mọi người chơi nhạc và nói chuyện với nhau. Tôi hiểu được cách làm việc tập thể với rất nhiều người. Những khó khăn cũng là kinh nghiệm mà tôi có được, để làm sao sau này mọi người làm việc chung được thoải mái nhất, đảm bảo sức khỏe và thời gian nhất. Được học là quan trọng nhất, sau đó là được chơi nhạc. Nếu không lao vào làm, làm sao mình biết mọi thứ thú vị đến thế!".

Rapper Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Anh từng sáng tác các bài: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng... Tại chương trình Bài hát Việt năm 2011, Đen đoạt giải "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" với ca khúc Cây bàng. Năm 2019, anh làm liveshow kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả. Đến nay, Đen là nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành YouTube nhất với các ca khúc như Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Một triệu like, Trời hôm nay nhiều mây cực, Đi về nhà, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ...