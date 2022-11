Your browser does not support HTML5 video.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình, vào showbiz với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit: Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Gửi người yêu cũ, Tìm lại giấc mơ, Yêu thương nhạt nhòa, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ... Cô làm huấn luyện, giám khảo nhiều chương trình như The Voice, The Face, X-Factor... Cô quen Kim Lý năm 2017, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gắn kết đến hiện tại. Cặp sao đăng ký kết hôn đầu năm 2020, sau đó chào đón cặp sinh đôi Lisa - Leon. Ngày 13/11, cô tổ chức live concert Love Songs tại Đà Lạt.