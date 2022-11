Lệ Quyên đi du lịch kết hợp thực hiện bộ ảnh mới tại thành phố hoa. Nữ ca sĩ tôn làn da trắng và phong cách sang trọng với bộ cánh ton-sur-ton đen kết hợp trang sức ngọc trai.

Giọng ca 'Thôi đừng chiêm bao' nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ 'nghiện' hàng hiệu, có sưu tập váy áo, phụ kiện tiền tỷ.

Lệ Quyên tạo dáng kiêu kỳ với 'cây đồ' gồm áo khoác, váy, giày, trang sức của một nhãn hiệu đình đám đến từ Pháp.

Nữ ca sĩ không tiếc công sức, tiền bạc đầu tư để có vẻ ngoài hoàn hảo. Cô tập thể dục thể thao hàng ngày, duy trì vóc dáng mảnh mai, ăn mặc, trang điểm kỹ lưỡng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Trong chuyến đi Đà Lạt, Lệ Quyên được cặp 'phù thủy trang điểm' Quân Nguyễn - Pu Lê giúp chăm chút dung nhan.

Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích màu son đỏ rực và tự tin với nhan sắc ở tuổi ngoài 40.

Sau chuyến lưu diễn Mỹ, Lệ Quyên mới phát hành MV lyrics 'Trái tim tổn thương' với ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, từng được giới thiệu ở chương trình 'Ca sĩ mặt nạ'.

Lệ Quyên cho biết, cô dự định ra phiên bản khác của ca khúc 'Trái tim tổn thương' vào dịp Giáng sinh, hợp tác cùng nhạc sĩ Hoài Sa. Ngoài ra, nữ ca sĩ đang thực hiện dự án đặc biệt gồm 6 bài hát là những sáng tác cũ được làm mới, cover.