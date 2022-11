3 tháng trước, MONO - Nguyễn Việt Hoàng - chính thức debut với chiếc bóng từ người anh trai đi trước bao trùm đến mức tưởng chừng che khuất hoàn toàn cậu. Nhưng 3 tháng sau, câu chuyện đã rất khác, MONO giờ đây chỉ là MONO, gần như chẳng cần phải nhận diện bằng danh xưng em trai của một ai khác. MONO đã kịp thời có 1 hit xứng đáng gọi "quốc dân" của năm 2022 - Waiting For You. MONO đi đến diễn ở đâu, nơi đấy lại có một đám đông "phát cuồng" ... Tất cả đều chứng minh MONO chắc chắn là tân binh thành công nhất của năm 2022, thậm chí có thể nói là trong vài năm đổ lại.

Chúng tôi đã gặp cậu vào 3 tháng trước, và hôm nay lại có cơ hội tái ngộ. Liệu quãng thời gian tuy ngắn với chúng ta nhưng chắc hẳn rất dài với MONO vừa qua, những điều gì đã thay đổi đến cuộc sống của cậu?

Sau 3 tháng, cuối cùng tôi cũng gặp lại bạn trong một bài phỏng vấn thế này. Sau từng ấy thời gian ra mắt, điều thay đổi lớn nhất của bạn là gì?

Tôi cảm nhận được nhiều sự yêu thương. Tôi rất hạnh phúc và sung sướng, đó là điều thay đổi lớn nhất. Đã có rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ một cách nhẹ nhàng, thả lỏng.

Những điều tôi chưa làm được hay làm được rồi cũng rất nhiều. Chưa làm được để tôi còn phải cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân, trau dồi kinh nghiệm. Rất nhiều thứ chờ tôi ở phía trước. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì ở hiện tại.

Cuộc sống khi trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng - MONO so với cuộc sống của 1 chàng trai Nguyễn Việt Hoàng khi trước có sự khác biệt như thế nào?

Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đều ôm lấy nó, nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Tất nhiên sẽ có rất nhiều thay đổi, có những việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi cứ từ từ nghiền ngẫm mọi thứ, cảm nhận nó xem có vị gì, có mùi gì. Và những mùi vị ấy hầu như là rất tích cực. Tiêu cực hay tích cực là do mình. Tôi cũng lắng nghe rất là nhiều. Nhiều người cũng hỏi tôi là có đọc bình luận không, có buồn không? Có gì mà buồn? Tôi đọc rất nhiều bình luận, quan trọng là tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân trở nên tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn.

MONO tự thấy mình “hướng nội” hay “hướng ngoại”?

Tôi không biết rằng mình hướng đi đâu, nhưng tôi rất cần “sạc pin”: sau khi đi với mọi người, tôi thường đi về nhà, ở 1 mình vì tôi cần “nạp lại năng lượng”. Tự ôm lấy bản thân xong lại ra với mọi người, tôi nghĩ đó là song song vừa hướng ngoại và hướng nội.

Còn nhớ hôm họp báo ra mắt MONO, bố mẹ của bạn đã khóc, và chỉ sau 3 tháng bạn đã có những thành công rất nhanh, bố mẹ hẳn giờ này rất hạnh phúc?

Có chứ! Bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện để giục tôi chuyện ăn uống.

Bố mẹ bạn đã biết đến trend “ú òa” chưa?

Bố mẹ tôi có biết trend đó, họ luôn luôn theo dõi những thứ liên quan đến tôi. Bố mẹ tôi thường gọi điện và hỏi “con ơi, con xem cái này chưa? Bố mẹ vừa xem con đi diễn ở đây hoặc ở kia nè”. Hay đôi khi lại “nay con mặc bộ đồ này được nhé”, “hôm nay tóc này đẹp”. Và 1 điều luôn luôn làm là nhắc tôi chuyện ăn uống. Cứ thấy mặt mũi hốc hác thì lại gọi, không chỉ hỏi thăm tôi mà còn quan tâm đến các anh chị em khác.

Trong thời gian qua bạn có thường về thăm bố mẹ không, những họ hàng có bất ngờ khi Việt Hoàng giờ đã trở thành 1 người nổi tiếng?

Mọi người có bất ngờ nhưng rất thương tôi. Tôi về nhà cũng chỉ muốn gặp mọi người, để nạp lại năng lượng. Về lại mảnh đất nơi mình được sinh ra, để ngả lưng, để được gặp các cô dì chú bác, bạn bè của bố mẹ. Tôi cảm thấy rất khỏe mỗi lần về. Tôi rất quấn mẹ nhưng lớn lên cũng rất thương bố.

Khi đã nổi tiếng, trong suốt 3 tháng qua có bao giờ trong 1 giây phút nào đó bạn muốn trở lại cuộc sống bình thường hay không?

Chưa bao giờ, tôi có thể khẳng định điều này ngay lập tức.

Mọi người hay nói vui rằng MONO “thao túng tâm lý” khán giả vì có nhiều người sau khi xem bạn hát live Waiting For You thì từ “ghét ghét thành thương thương”, bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi có thao túng hay không thì mọi người biết, bản thân tôi không thể biết được (cười). Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều nhờ sự chân thành của tôi, 2 chữ đấy luôn là điều tôi theo đuổi. Sự chân thành sẽ đến từ bên trong, từ những suy nghĩ, từ mong muốn và những định hướng sắp tới và sẽ lan tỏa ra từ đôi mắt và năng lượng của tôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ cảm nhận được, cũng giống như cái tên của tôi - MONO, tôi không giỏi che giấu bản thân, nếu tôi là A thì mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng A, là B thì vẫn là B khi mọi người cảm nhận về năng lượng ấy.

Tôi hiện tại rất hạnh phúc, điều tôi cảm thấy nhớ nhất từ lúc mới debut đến bây giờ đó là tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho tôi, được mọi người ủng hộ, tôi hạnh phúc vô cùng.

Món quà bất ngờ nhất mà fan từng tặng bạn là gì?

Các bạn tặng rất nhiều, nhưng có 1 lần tôi rất nhớ đó là chú gấu bông màu trắng được ném từ trên xuống ở 1900. Lúc ở trên sân khấu thì tôi đang nhìn khác phía với chú gấu bông, đang nói chuyện với khán giả thì nhìn thấy 1 đốm trắng rơi từ trên xuống, tôi chưa kịp thấy nó là gì cả. Khi nhặt lên hóa ra là 1 chú gấu bông và tôi bế ngay về nhà.

Sau nhiều buổi diễn, mọi người dành nhiều lời khen rằng MONO hát live ổn, vũ đạo cũng khá tốt. Hiện tại có các ca sĩ Gen Z bị khán giả phàn nàn về việc hát live không rõ lời còn bạn lại khá cân bằng tốt điều này với vũ đạo. Bạn nghĩ sao?

Theo tôi, mỗi ca sĩ Gen Z sẽ có màu sắc, con đường khác nhau. Chung 1 lĩnh vực âm nhạc nhưng mỗi bạn sẽ có 1 màu, độc lập, có những đặc điểm riêng... như vậy cũng hay mà. Mỗi bạn ca sĩ Gen Z đều có 1 cái hay riêng, đều có những thứ mà khiến cho tôi phải thốt lên: “Sao lại thế nhỉ? Sao lại hay như thế nhỉ?” và khiến tôi phải tìm hiểu về họ. Tôi cảm thấy rất may mắn, thoải mái, hạnh phúc khi được tham gia cùng cuộc chơi với các bạn ấy. Mỗi bạn điều khiến cho tôi có 1 cảm giác khác nhau khi nhìn thấy các bạn trên màn hình nhỏ, khi nghe nhạc.

Trong 1 bài phỏng vấn, bạn từng chia sẻ thích học về Báo chí - Truyền thông, vậy nếu gặp 1 chuyện không hay xảy ra thì bạn nghĩ cách xử lý tốt nhất sẽ như thế nào?

Phân tích tìm nguyên nhân, ôm lấy nó …, tôi đã làm như thế và thấy mọi thứ rất tích cực, rất thoải mái. Thật ra những chuyện tích cực hay tiêu cực cũng đều do mình. Tôi luôn muốn bản thân mình tốt hơn từng ngày.

Một ngày của MONO sẽ diễn ra như thế nào trong giai đoạn đang phải chạy show liên tục?

Sáng tôi sẽ cố gắng dậy từ 6h - 7h, thường dành 1,5 đến 2 tiếng để luyện tập trước khi ăn sáng và sau đó sẽ là công việc cho đến khi ngủ. Và ngày hôm sau cũng như thế tiếp, gần như là 1 vòng lặp.

Còn khi tôi đi diễn thì các anh chị vẫn thường dặn dò tôi phải ăn uống nhiều hơn, để ý đến bản thân hơn nữa, nhưng tôi không xem công việc hiện tại là đi làm, không phải đi diễn mà là đi mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Mọi người vui, khỏe thì tôi sẽ có rất nhiều người khỏe quanh mình, đó sẽ là sức khỏe của tôi. Mọi người hạnh phúc thì tôi sẽ nhận được rất nhiều sự hạnh phúc.

Với sản phẩm debut là Quên Anh Đi, bạn đã mất 6 tháng để chuẩn bị nó nhưng với Waiting For You chỉ là 1 tháng. Phải chăng chỉ khi mang đi diễn và ca khúc bất ngờ trở nên viral, ekip mới bắt đầu “chạy nước rút” để có MV kịp thời?

Chắc chắn là không phải, vì không chỉ tôi mà còn các anh em khác trong ekip, đội ngũ sản xuất đã làm sản phẩm là dành trọn trái tim và tâm trí vào trong sản phẩm, nên luôn luôn sẵn sàng 100%. Có nghĩa là không phải kế hoạch giờ chót hay thế nào cả, mọi thứ đều rất trọn vẹn. Waiting For You là ca khúc nằm ở giai đoạn 3 trong album, nó cũng là một trong những bài tôi viết nhanh nhất. Khi anh Onionn đưa beat cho tôi, thì 3-4 ngày sau là tôi đã viết xong và hai anh em bắt tay vào hoàn thiện nó. Còn với MV, từ casting call cho đến ngày quay, rồi sản xuất - hoàn thiện và phát hành thì rơi vào khoảng 1 tháng.

Quên Anh Đi là giai đoạn 1, đến album và Waiting For You là giai đoạn 3, khi chàng trai trong bài hát đã cảm thấy thoải mái, tích cực, khi đã trải nghiệm tất cả mọi tình yêu thì sẽ đến 1 thứ cảm xúc không ích kỉ, không nuông chiều bản thân nữa, biết nghĩ đến mọi người, nghĩ đến việc sẽ mất đi những năm tháng tuổi thơ cùng cô gái ấy, sẽ có khoảng cách nên chàng trai này lựa chọn chờ dù buồn nhưng vẫn hạnh phúc.

MV được quay trong 2 ngày và quay liên tục. Rất căng nhưng tinh thần tôi vẫn rất thoải mái. Tôi hào hứng đi làm lắm, muốn được thực hiện sản phẩm. Mọi người trong ekip cũng như thế, luôn trao cho nhau năng lượng tích cực. Công việc và công việc, cứ làm rồi làm, mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Mọi thứ nhanh lắm, 2 ngày làm rất nhiều việc. Đêm về tôi cũng nghỉ ngơi và đôi khi mệt quá thì nghỉ trưa 15 phút hôm đầu tiên lên set. Cũng rất thương ekip khi mình được nghỉ ngơi thì mọi người vẫn phải làm.

Tỉ lệ phần trăm mà MONO tham gia vào quá trình sản xuất Waiting For You đã nhiều hơn Quên Anh Đi chưa? Bạn đã có tiếng nói lớn hơn trong tổng thể sản phẩm của mình hay vẫn để ekip quyết định phần lớn?

Tôi đã từng chia sẻ, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Tất cả mọi người đều chung tay góp sức, lắng nghe ý kiến để cố gắng hoàn thiện đưa ra sản phẩm tốt, chất lượng nhất, có ý nghĩa đến cho khán giả.

Kịch bản này đến từ Martin - đạo diễn MV. Câu chuyện của Waiting For You nói về một anh chàng và một cô gái giống như thanh mai trúc mã ở gần nhà nhau từ nhỏ đến lớn. Chàng trai có tình cảm với cô gái nhưng không nói ra cho đến khi cả hai lớn lên mỗi người có một cuộc sống, ước mơ riêng. Cô gái theo đuổi ước mơ của cô ấy thì chàng trai vẫn ở đây, tại khu phố đó, nhớ nhung nhưng không nói ra. Bình thường người ta sẽ nói thích hay không thích, yêu hay không yêu thì cứ nói đi nhưng khi đặt những câu nói đó dùng để đánh đổi năm tháng lớn lên với nhau thì có đáng hay không? Chàng trai cứ cất mọi thứ trong lòng, đến khi muốn nói thì cô gái đã có một cuộc sống khác. Hai người là hai thế giới. Đó là câu chuyện của Waiting For You.

MV Waiting For You ra mắt sau khi bản audio đã rất thành công, lọt top trending thế giới), bạn có áp lực rằng MV này sẽ không lan tỏa và đã được những thành tích cao như bản audio? Phần hình ảnh cũng khá gây tranh cãi với mái tóc dài nữa?

Thật sự điều này cũng đã nằm trong kế hoạch, album ra mắt và sau đó sẽ là MV. Điều tôi hướng đến là âm nhạc của mình sẽ len lỏi và dần dần đến với khán giả. Và từ những bài hát ấy khán giả sẽ cảm nhận được năng lượng của tôi, sau đó sẽ xây dựng hình ảnh MONO. Chắc chắn như tôi đã nói, tôi đã có ý tưởng cho điều đó, tôi và cả ekip biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Về mái tóc thì như tôi đã chia sẻ: từ câu chuyện cho đến sản phẩm cũng đã được lên kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng. Waiting For You được lấy cảm hứng từ những thập niên 80, 90 nên ở thời đó có những gì, phong cách, hình ảnh, tạo hình như thế nào đều đã được tính toán trước. Và mái tóc đó nó thuộc về tạo hình của chàng trai trong Waiting For You. Đó là 1 sản phẩm mà tôi và ekip dồn hết tâm trí và cảm xúc vào nó.

Trong MV Waiting For You, bạn đã có phân cảnh khoe body khá táo bạo, cảnh hôn nữ chính, có khó khăn gì trong quá trình quay hay không?

Cảnh hôn đó phải thực hiện 2 lần, tôi nghĩ cũng sẽ có nhiều người tò mò nhưng rất may mắn tôi đã học tập ở cô Kathy Uyên, đã được đào tạo 1 khóa diễn xuất. Ngoài âm nhạc, tôi cũng rất thích diễn xuất, khi mà tôi đã hóa thân thành nhân vật trong câu chuyện, và tất cả mọi thứ đã xảy ra trong Waiting For You đều thuộc về câu chuyện và đó chỉ là diễn xuất.

Khi làm việc tôi luôn muốn tập trung hết mình vào công việc, tập trung để diễn tốt nhất có thể ở nhân vật đó. Tôi sẽ đẩy cảm xúc của mình lên và hóa thân vào nhân vật đó, tôi sẽ cảm nhận mọi thứ, cảm nhận cuộc sống xung quanh, tôi phải suy nghĩ và cảm nhận khi còn nhỏ thì mình và cô gái đó sẽ như thế nào, rồi lớn lên, khi muốn thổ lộ nhưng không nói được - nó rất đau, tôi cảm nhận được nỗi đau đó. Khi tôi đã tập trung vào nhân vật, tất cả mọi thứ trong MV đó, chàng trai trong câu chuyện, xong câu chuyện tôi sẽ “nhảy ra” ngay lập tức, trở lại là MONO.

Một trong những điểm nhấn của Waiting For You là đoạn “ú òa” vậy theo bạn đâu là màn “ú òa” của khán giả mà bạn nhớ nhất?

Gần 3 tháng kể từ khi debut ở mỗi sân khấu đều mang đến cho tôi 1 cảm giác khác nhau, hầu như tôi đều cảm thấy sung sướng, thỏa mãn và hạnh phúc không gì tả được. Cảm giác mọi người hát cùng thật sự khó tả, giống như được bay lên không trung, rất đã, tôi rất biết ơn tất cả mọi người.

Cảm ơn MONO và trông chờ những bứt phá tiếp theo từ bạn!