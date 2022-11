Thảm kịch ở Itaewon khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Korea Times.

Trong bài viết ngày 31/10, tờ Sports Seoul nhận định: “Ngành công nghiệp giải trí đi vào bế tắc vì một tai nạn chưa từng có”. Hiện, phần nhiều tin tức trên cả mục tin mới lẫn tin hot của cổng thông tin Naver đều liên quan đến việc nghệ sĩ thông báo hủy hoặc hoãn lịch trình.

Theo truyền thông Hàn Quốc, sau khi chính phủ thông báo thời gian quốc tang đến hết 5/11 do vụ thảm kịch ở Itaewon, hàng loạt chương trình giải trí bị hủy bỏ. Các bộ phim sắp phát hành cũng tạm hoãn để tưởng nhớ nạn nhân trong vụ thảm kịch Halloween.

Hàng trăm sự kiện bị hủy bỏ

Yong Jun Hyung, người chuẩn bị trở lại sau 3 năm vắng bóng thông báo trì hoãn thời gian phát hành album. Chen của EXO cũng tạm thời hoãn ngày ra mắt mini album solo thứ 3 Disappashing. Sản phẩm ban đầu được lên kế hoạch ra mắt ngày 31/10. Ngoài ra, Iris, Dripin, Apink Jung Eunji, ban nhạc Xdinary Heroes, Ichilyn, Cracky, Punch, Trend Magazine, Nabi… cũng hoãn lịch phát hành album mới. Ban đầu, các sản phẩm được dự kiến ​​phát hành trong khoảng đầu tháng 11.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh: Korea Times.

Các công ty âm nhạc lớn cũng hoãn lịch trình quảng bá và phát hành nội dung của nghệ sĩ. HYBE quyết định hoãn chương trình HYBE Company Briefing with Community dự kiến ​​được tổ chức trực tuyến vào 4/11. Các nội dung nhằm quảng bá đĩa đơn đầu tay của Jin mang tên The Astronaut cũng tạm thời bị hủy bỏ.

YG Entertainment trì hoãn lịch trình của các nghệ sĩ và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ thảm kịch Itaewon. Công ty quản lý của BlackPink chia sẻ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ sau thảm họa bất ngờ”.

Nhiều lễ hội và concert cũng bị hủy bỏ. Các đêm nhạc của Jang Yoon Jung, Young Tak, Hong Jin Young… được lên kế hoạch diễn ra trên khắp đất nước trong những ngày tới. Kim Jae Joong thậm chí tổ chức sự kiện âm nhạc ở Nagoya, Nhật Bản. Hiện tại, họ phải thay đổi toàn bộ lịch trình. ATEEZ, Dreamcatcher ngoài gửi thông điệp chia buồn và tưởng nhớ nạn nhân Itaewon còn thông báo hoãn concert.

Busan One Asia Festival (BOF) Kpop Concert dự kiến ​​quy tụ 40.000 khán giả tại Sân vận động Busan Asiad Main, cũng bị hủy. Trước khi bị hoãn, sự kiện MWM Festival được lên lịch tổ chức tại BEXCO ở Busan vào ngày 3 và 4/11. Sự kiện do Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc tổ chức.

Trong tuần này, các sự kiện trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, điện ảnh chịu chung số phận.

Sự kiện của Dreamcatcher cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị hủy bỏ. Ảnh: Happy Face Entertainment.

SBS thông báo hủy lịch phát sóng của phim truyền hình Cheer Up lẫn nhiều chương trình như Bed, Dream 2-You Are My Destiny, Shoes and Stones for Man. Các chương trình âm nhạc SBS như The Trot Show, The Show lùi lịch phát sóng. Khoảng 10 chương trình khác của KBS và MBC cũng bị hủy trong vài ngày tới. Quyết định tương tự được áp dụng với 11 chương trình của jTBC và Hot Goodbye của MBN.

Kênh truyền hình cáp tvN và Mnet hủy bỏ nhiều chương trình giải trí trong thời gian quốc tang. Đây là lần hiếm hoi, nhiều chương trình Hàn Quốc dừng phát sóng đến vậy.

KBS không tổ chức buổi họp báo giới thiệu bộ phim mới Curtain Call vào ngày 31/10 và Ngôi nhà thứ hai vào 3/11. Ngày 2/11, ít nhất 2 sự kiện bị hủy là buổi giới thiệu bộ phim Boyfriend Love và họp báo lễ trao giải MAMA của Mnet.

Trong lĩnh vực điện ảnh, lịch ra mắt phim Confession, Remember, Abkujeong… phải thay đổi.

Đau thương bao trùm ngành giải trí

Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ gửi lời chia buồn qua mạng xã hội. G-Dragon của Big Bang bày tỏ: “Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến. Ngoài ra, tôi cũng chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục”.

Ê-kíp chương trình 1 Night 2 Days thậm chí đang bàn bạc về việc hủy bỏ tập liên quan đến Halloween. Chương trình đã ghi hình một tập theo concept Halloween. Tuy nhiên, họ đang xem xét việc hủy chiếu tập này để tưởng nhớ nạn nhân Itaewon.

Vào dịp lễ Halloween ngày 29/10, hàng chục nghìn người tụ tập tại Itaewon, Seoul. Một vụ giẫm đạp đã xảy ra khiến 154 người chết và nhiều người khác bị thương. Chính phủ thông báo thời gian quốc tang được tổ chức đến 24h ngày 5/11.

Theo My Daily, nhiều người nổi tiếng đang than phiền việc cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những tin đồn liên quan đến Itaewon. Khi cộng đồng mạng lan truyền thông tin đám đông chen lấn, giẫm đạp do sự xuất hiện của gương mặt nổi tiếng, nhiều BJ bỗng trở thành tầm ngắm. “Thiệt hại thứ cấp đã xảy ra”, My Daily nhận định.

BJ Seya phản hồi những tranh luận xoay quanh việc anh xuất hiện ở Itaewon vào lúc thảm kịch xảy ra. Ảnh: My Daily.

Khi bị chỉ trích dữ dội, các BJ lên tiếng giải thích. Ngày 30, BJ Kay cho biết: "Giữa tình hình đáng buồn, tôi đã thấy các bài viết suy đoán về việc tôi là nguyên nhân dẫn đến vụ giẫm đạp ở Itaewon. Đây là điều rất vô lý và không đúng sự thật. Những người xem chương trình của tôi vào ngày đó đều biết, tôi không có ý định ghé quán rượu. Nhưng vì đám đông, tôi phải vào quán. Ở đó, nhân viên nói rất nguy hiểm nếu ra ngoài. Vì vậy tôi ở đó khoảng 30 phút".

Anh tiếp tục: “Sự dối trá nghiêm trọng đến mức Afreeca TV yêu cầu tôi thông báo mọi lịch trình, tuyến đường và thời gian tôi di chuyển vào hôm đó. Họ muốn tìm ra sự thật”.

BJ Seya cũng cho biết: “Có thông tin trên báo chí và mạng xã hội rằng đám đông náo loạn vì sự xuất hiện của người nổi tiếng. Nhiều tài khoản mạng cho rằng người nổi tiếng được nhắc đến chính là tôi. Thực tế, khi đó, tôi cũng không thể làm gì và bị đám đông cuốn đi. Rất khó để di chuyển theo hướng tôi muốn. Vì vậy, đám đông chia cắt tôi với nhóm bạn. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Chúng tôi chỉ là một trong số rất nhiều người ở hiện trường và hầu như không ai nhận ra tôi vì tôi không trang điểm. Đặc biệt, mọi người quá mệt mỏi để quan tâm tôi là ai".

Vụ việc ở Itaewon khiến nhiều người nổi tiếng bị thương và qua đời. Diễn viên Yoon Hong Bin cho biết anh và bạn gái bị xô đẩy khi có mặt ở Itaewon tối 29/10. Anh liên tục khóc và cầu nguyện trong lúc hô hấp nhân tạo giúp các nạn nhân.

Hoạt náo viên Kim Yuna và ca sĩ kiêm diễn Lee Ji Han là hai trong số những nạn nhân qua đời sau vụ việc. Tang lễ của họ diễn ra ngày 1/11.