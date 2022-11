Khác với hình ảnh một Ngọc Hoàng quyền lực, có "quyền sinh quyền sát" trên Gặp Nhau Cuối Năm với những phát ngôn dí dỏm duyên dáng, nghệ sĩ Quốc Khánh lại có cuộc sống đời thực vô cùng giản dị khiến khán giả lại càng thêm yêu mến người nghệ sĩ tài ba.

44 năm thanh xuân miệt mài cống hiến cho nghệ thuật

Nghệ sĩ Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, là đàn anh lớn tuổi trong top danh hài phía Bắc. Anh thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Sau đó, anh bắt đầu tham gia nghệ thuật ở cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh.

Trong suốt mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Quốc Khánh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với không biết bao nhiêu vai diễn lớn nhỏ. Với anh, đó là một hành trình dài với nhiều bậc cảm xúc và mang nhiều ý nghĩa. Quốc Khánh đã "ăn cơm nghệ thuật" suốt 44 năm qua.

Mỗi khi nhắc đến tên anh, người ta không thể không nhớ đến những vai diễn đầy biến hóa trên sân khấu lẫn màn ảnh như anh chàng công chức tên Tháo, rất sợ vợ trong phim hài Ghen, hay chàng gù trong Áo Lụa Hà Đông giúp anh nhận giải Cánh diều vàng dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc"...

Đặc biệt, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp Nhau Cuối Tuần với màn tung hứng cùng các nghệ sĩ Quang Thắng - Phạm Bằng - Vân Dung. Nét duyên trong những vai diễn hài giúp anh dễ dàng chinh phục khán giả, cũng vì thế mà họ càng yêu mến người nghệ sĩ này nhiều hơn. Mỗi lần nhắc tên anh, người ta thường kèm theo từ “diễn viên hài” như một tên gọi thân thuộc từ lúc nào không hay.

Hóa thân thành nhiều nhân vật lớn nhỏ khác nhau trên sân khấu lẫn màn ảnh, thế nhưng có lẽ với phần đông khán giả Việt, vai diễn Ngọc Hoàng của Quốc Khánh trong series Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm từ 2004 đến giờ là gây được tiếng vang lớn và ghi dấu ấn sâu đậm nhất. Hình ảnh một Ngọc Hoàng lúc nào cũng trầm ngâm tư lự nhưng phát ngôn câu nào dí dỏm duyên dáng câu ấy của anh đã trở thành vai diễn huyền thoại không ai có thể thay thế được.

Sau 44 năm cống hiến cho nghệ thuật, mới đây vào chiều 21/11/2022, NSƯT Quốc Khánh đã nhận quyết định nghỉ hưu của Nhà hát Kịch Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. Trong buổi gặp lãnh đạo, một số đồng nghiệp, diễn viên nói:

"Hơn 40 năm gắn bó, trải qua nhiều đời thuyền trưởng, tôi nếm trải nhiều vui, buồn, sướng, khổ. Với tôi, ngày hôm nay thực sự không khác biệt những ngày bình thường, không phải một cuộc chia tay. Tôi xin chúc thuyền trưởng Xuân Bắc, các thuyền phó, thuyền viên chèo lái con tàu Nhà hát Kịch vượt qua mọi khó khăn. Dù nghỉ hưu, tôi vẫn dõi theo các bạn".

Dù nghỉ hưu song anh cho biết sẽ vẫn tiếp tục cộng tác nhà hát, làm nghề nếu có cơ hội. NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Xuân Bắc cũng tiết lộ rằng việc nghỉ hưu chỉ có ý nghĩa về mặt thủ tục, bởi nghệ sĩ Quốc Khánh vẫn xuất hiện và gắn bó với anh em nghệ sĩ.

60 tuổi vẫn độc thân, sống một mình trong căn nhà nhỏ của bố mẹ để lại

Nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp nhưng nghệ sĩ Quốc Khánh lại là người kín tiếng bậc nhất trong ekip Táo Quân. Rất ít khi anh thổ lộ về cuộc sống riêng tư của mình với công chúng. Thế nhưng trong mắt đồng nghiệp, anh luôn là người vui vẻ, thậm chí có phần nghịch ngợm. Cũng bởi vậy mà bạn bè thân thiết thường gọi Quốc Khánh là "Khánh Quậy".

NSƯT Xuân Bắc nhận xét anh là "người anh rất đáng yêu, một người yêu công việc và yêu nhà hát vô điều kiện. Anh là người hiền lành, mộc mạc vô cùng".

NSND Tự Long cũng từng tiết lộ góc nhìn thú vị về con người của nghệ sĩ Quốc Khánh trong một lần phỏng vấn:

"Anh Quốc Khánh, không giống chúng tôi tí nào. Sở dĩ tôi nói câu đó vì suốt 14 năm nay chưa ai thay được Ngọc Hoàng. Anh Khánh tạo ra một phong cách diễn vô cùng đặc biệt. Cái hình thái nhân vật do anh ấy thể hiện không thể nào làm thay đổi. Thật khác người.

Ngoài đời, anh Khánh đặc biệt không kém. Anh kiệm lời, ít nói, ít tranh đấu, ít thể hiện tài năng. Cứ chậm rãi, nhẹ nhàng...Anh Khánh yêu ghét rõ ràng và có 1 cái cố hữu trong cách suy nghĩ là: đã yêu thì không thể ghét, đã ghét thì không thể yêu. Anh Khánh yêu ai rồi thì chỉ chừng ấy thôi chứ không hơi đâu thừa sức đi du nạp, kết nạp nhiều, thế là đủ".

Nghệ sĩ Quốc Khánh sống kiệm lời và khá lặng lẽ, chỉ muốn làm chứ không thích khoa trương và luôn để dành mọi lời nhận xét cho mọi người. Ở tuổi 60, anh vẫn chọn cuộc sống độc thân trong căn nhà nhỏ mà gia đình anh từng quây quần. Theo chia sẻ, phòng riêng của anh chật hẹp, chỉ khoảng 10m2, mọi vật dụng trong phòng đều phải thiết kế mỏng dẹt nhất có thể cho phù hợp.

"Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau", anh nói.

Đối mặt với nỗi cô đơn trong tương lai khi chọn sống một mình, nam nghệ sĩ cho biết bản thân đã xác định và chấp nhận điều đó: "Có thể bây giờ mình thấy thỏa mái sung sướng với cuộc sống tự do, nhưng về sau mình khổ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Ở giữa ngã 3 đường, tôi muốn chọn con đường nào? Chọn cuộc sống vợ con hạnh phúc ràng buộc, hay chọn cuộc sống tự do cô đơn? Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc".

Trước đó trong một lần trả lời phỏng vấn, anh cũng từng chia sẻ về lý do chưa lập gia đình của mình: "Nếu muốn lấy vợ cho xong, tôi lấy được ngay. Nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn ấy, nhiều lúc tôi cho một chân vào rồi lại… rút ra, không dám tiến tới nữa.

Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã làm vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình cơ chứ".

Lựa chọn cuộc sống độc thân của nghệ sĩ Quốc Khánh từng khiến người thân và anh em bạn bè cảm thấy rất lo lắng. Ai cũng mong anh tìm được hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Tại buổi chia tay khi NSƯT Quốc Khánh có quyết định nghỉ hưu, NSƯT Xuân Bắc không biết chúc gì anh chỉ chúc đàn anh hạnh phúc, còn tập thể diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thì hô vang "Chúc anh Khánh sẽ lấy vợ".