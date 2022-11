Your browser does not support HTML5 video.

Người mẫu cho biết, anh thấy tự hào, tràn đầy niềm tin khi thực hiện được "điều tưởng như không thể". Quá trình di chuyển giữa hai tầng lầu, với anh, rất mệt và cần nhiều sự nỗ lực. Khi đi, anh chống gậy, vịn vào cầu thang còn nhân viên phục hồi chức năng giúp đặt bàn chân anh lên từng bậc cầu thang. Chặng đường từ lầu ba xuống lầu hai rồi trở ngược lên, theo Phúc, là một thử thách lớn mà anh tập luyện suốt mấy tháng mới chinh phục được.

"Tôi đã làm được rồi", anh nói. Đàm Quang Phúc nhắn nhủ ba anh hãy kiên cường chiến đấu với bệnh tật để truyền động lực cho con cái.

Người mẫu Đàm Quang Phúc.

Trước đó khoảng một năm, Đàm Quang Phúc thấy xuất hiện những cơn đau đầu khiến anh khó chịu và mất ngủ. Nhưng anh chỉ coi đó là chứng cảm cúm nên không chịu đi khám, đến lúc phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Bác sĩ thông báo Phúc bị não đa ổ tiến triển, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh vận động. Anh trải qua các vấn đề như khó điều khiển tứ chi dẫn đến hay ngã xe, bước hụt, không thể cầm nắm cho đến đỉnh điểm là ngã gục khi đi sự kiện.

Sau một tuần nằm viện, Đàm Quang Phúc được về nhà để điều trị bằng kháng sinh kết hợp vật lý trị liệu và theo dõi. Anh trải qua hai tháng "như địa ngục" khi chứng kiến tay chân run rẩy, nửa người không thể hoạt động, chỉ biết nằm khóc vì nghĩ rằng sẽ chẳng qua khỏi.

Từ một người mẫu, thợ trang điểm, Đàm Quang Phúc không chấp nhận việc anh dần trở thành "phế nhân" trong khi bố mới phát hiện ung thư, mẹ đã gần 70 tuổi. "Bác sĩ nói tôi sẽ mất ý thức. Tôi không muốn làm gánh nặng cho mẹ. Tôi sợ không kịp hồi phục để chịu tang ba...", người mẫu từng nói với báo Ngôi sao.

Đàm Quang Phúc trải qua tất cả cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn, có khi nghĩ đến cái chết. Sau đó, anh nhìn mẹ để được tiếp sức và trở lại trận chiến với bệnh tật. "Tôi cứ buồn vậy rồi mẹ tôi buồn hơn. Tôi nghĩ có khóc cũng không thay đổi được gì, nên phải cố gắng vì mẹ", anh nói.

Từ đó, Phúc tự giải thoát cho mình khỏi suy nghĩ "hết hy vọng". Anh động viên bản thân trong những phút chùng xuống: "Sẽ vượt qua được mà! Sẽ tốt thôi".

Người mẫu bắt đầu tập đi từ tháng 8 với sự giúp sức của nhân viên phục hồi chức năng. Mỗi tuần, anh luyện 3-4 buổi nhưng có lúc quá phấn khích thì đòi tập cả 7 buổi. Khi Phúc tập luyện, não của anh phải làm việc cật lực, từ đó gây ra cảm giác mệt mỏi, thậm chí méo miệng. Mỗi bước đi của anh đều khó nhọc, đau đớn và sau đó là toàn thân bứt rứt, khó chịu đến mức vò đầu, bứt tai.

Thử thách là vậy nhưng Đàm Quang Phúc không bỏ cuộc vì muốn giảm bớt áp lực cho mẹ. Anh mong có thể tự di chuyển vào toilet, phục vụ bản thân những việc đơn giản để mẹ khỏi chạy lên chạy xuống 2-3 tầng lầu. Hơn nữa, anh muốn xuống thăm bố. Ông bị ung thư giai đoạn cuối, nằm liệt trong phòng và mỗi ngày, theo Phúc, đều ngóng tin con trai.

Đàm Quang Phúc được mẹ chăm sóc. Ảnh: H.N.T

Đàm Quang Phúc sinh năm 1987 tại TP HCM. Anh là chuyên gia trang điểm, người mẫu tự do, ngoài ra có năng khiếu làm đồ thủ công. Bệnh của anh được bác sĩ chỉ định điều trị tại nhà, kết hợp tập luyện, chờ sáu tháng sau tái khám.