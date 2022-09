Ryan Grantham bị kết tội giết người cấp độ hai, trong phiên xử tại Tòa án Tối cao British Columbia ở Vancouver hôm thứ Tư. Anh sẽ không đủ điều kiện để được ân xá trong 14 năm, tờ CBC của Canada đưa tin.

Diễn viên Ryan Grantham. Ảnh: JJ

Luật sư của nam diễn viên, Chris Johnson, cho biết Ryan không bị sốc khi nghe bản án. "Tôi cho rằng cậu ấy đã đoán trước được những gì thẩm phán tuyên bố. Tôi nghĩ cậu ấy khá sợ toàn bộ sự việc. Cậu ấy là một người nhỏ bé và để vào hệ thống nhà tù, tôi chắc chắn đó là điều khó khăn và đáng sợ đối với cậu ấy", luật sư nói.

Ryan Grantham thú nhận đã bắn mẹ mình - bà Barbara Waite, 64 tuổi - từ phía sau khi bà đang chơi piano tại nhà vào ngày 31/3/2020. Theo CBC, sau khi giết mẹ, nam diễn viên được cho là lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Anh ta chất lên xe hơi ba khẩu súng, đạn dược, 12 ly cocktail Molotov, đồ dùng cắm trại và bản đồ chỉ đường đến Rideau Cottage, nơi thủ tướng sống cùng gia đình tại thời điểm đó. Nhưng cuối cùng Ryan Grantham không đến tư dinh của Trudeau, thay vào đó, anh ta đến trụ sở cảnh sát Vancouver đầu thú.

Em gái của Ryan Grantham tìm thấy thi thể của mẹ họ vào ngày 1/4/2020. Các báo cáo cho biết Ryan đã trải qua giai đoạn trầm cảm nặng trước khi gây án. "Anh ta bị thúc giục thực hiện bạo lực và tự sát, cùng cảm giác tự căm thù mình và tội lỗi gia tăng đối với mẹ của mình" sau khi ngừng tham gia các lớp học tại Đại học Simon Fraser. Trong lời khai với cơ quan điều tra, Grantham nói động cơ giết mẹ mình là vì không muốn bà nhìn thấy cảnh bạo lực mà anh ta định thực hiện.

Ryan Grantham trong một tập của Riverdale. Ảnh: Netflix

Ryan Grantham sinh năm 1998 tại British Columbia, Canada. Anh đóng phim từ nhỏ, nổi tiếng với vai Rodney James trong phim Diary of a Wimpy Kid (2010) và Jeffery Augustine trong series Riverdale trên Netflix. Ryan Grantham cũng tham gia các phim The Imaginarium of Doctor Parnassus, Supernatural và iZombie.