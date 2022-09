Sau một thời gian thoái trào, một số chương trình âm nhạc đang trở lại màn ảnh nhỏ và bắt đầu gây chú ý. Và Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer Vietnam) chắc chắn là cái tên số 1 trong số những show truyền hình về âm nhạc đang được khán giả vô cùng yêu thích. Đây vốn là một gameshow truyền hình ăn khách được mua bản quyền từ King of Mask Singer của Hàn Quốc, gần như đi đến quốc gia nào cũng tạo hiệu ứng tích cực.

Caption

Trải qua 10 tập phát sóng, The Masked Singer Vietnam vẫn đang thu hút được rất đông đảo khán giả quan tâm và theo dõi. Mỗi tập phát sóng của chương trình đều đem lại lượng rating rất cao cũng như lượng theo dõi cực kì lớn trên YouTube. Quả thật, Ca Sĩ Mặt Nạ đang nắm giữ nhiều yếu tố để trở thành 1 show truyền hình siêu hot và đẳng cấp và mới đây nhất, vị trí top 1 trending YouTube cho tập "lộ mặt" của Kim Sa Ngư - Lương Bích Hữu tiếp tục khẳng định sức hút khổng lồ của chương trình. Yếu tố âm nhạc của chương trình luôn khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi, Ca Sĩ Mặt Nạ như 1 "đại tiệc" âm nhạc, nơi dung hòa giữa nghệ sĩ, chất lượng âm thanh và sự đầu tư chỉn chu của NSX.

Tập 1 Ca Sĩ Mặt Nạ đạt hơn 6.6 triệu lượt xem trên YouTube

Dàn "thí sinh" đa màu sắc và tài năng, các màn trình diễn tôn vinh âm nhạc

Thật hiếm khi xuất hiện 1 chương trình mà có đến 15 nghệ sĩ ít nhiều có tên tuổi trong làng giải trí Việt cùng tham gia. Mỗi người 1 chất giọng, 1 cá tính và tư duy âm nhạc khác nhau biến Ca Sĩ Mặt Nạ thành 1 "vườn hoa" thanh âm đầy phong phú và đa sắc. Qua các tập đã phát sóng, nhiều khán giả còn đoán trong số đó có thể là những giọng ca huyền thoại một thời, giọng hát diva lẫy lừng của Việt Nam và không thể thiếu thế hệ tài năng trẻ. Sau 5 màn lộ diện đã xuất hiện 1 nhân vật được xem là "ký ức thanh xuân" của biết bao người - Lương Bích Hữu, từng "nổi đình nổi đám" nay vụt sáng trở lại nhờ tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ. Ba màn tranh tài: Xem Như Em Chẳng May, Sao Cha Không, Tuổi Mộng Mơ và 1 màn biểu diễn Em Vẫn Tin Vào Tình Yêu Ấy của "Cô gái Trung Hoa" nhận được nhiều lời khen có cánh của khán giả. Những tài năng trẻ như Vũ., Song Luân, Juky San hay Vương Anh Tú đã và đang nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. Và Ca Sĩ Mặt Nạ chính là nơi các ca sĩ chứng tỏ thực lực sau lớp mặt nạ.

Kim Sa Ngư - Lương Bích Hữu trở lại Vpop 1 cách hoành tráng thông qua Ca Sĩ Mặt Nạ

Ngoài ra, những ẩn số còn lại dù chưa lộ danh tính nhưng cũng đang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả chương trình. Loạt giọng ca "khủng" qua những đồn đoán của khán giả như: Diva Hà Trần, Uyên Linh, Hà Nhi, giảng viên thanh nhạc - ca sĩ Ngọc Mai, Trung Quân, Mai Tiến Dũng, Myra Trần,... Nếu những "võ đoán" này là chính xác thì Ca Sĩ Mặt Nạ thật sự là 1 chương trình "All Stars" - nơi hội tụ của những ngôi sao đình đám của Vpop.

Caption

Liệu còn bao nhiêu giọng hát "khủng" chưa lộ diện?

Góp phần không nhỏ cho thành công của Ca Sĩ Mặt Nạ chính là những bài hát hay và các màn trình diễn thăng hoa của 15 nhân vật. Những bản phối mới của ban nhạc nhạc sĩ Hoài Sa cho những bài hát trong chương trình như một làn gió đầy mới mẻ cho âm nhạc hiện nay, nhận được những phản hồi tích cực của công chúng.

Yếu tố âm nhạc luôn là 1 điểm sáng của chương trình

Đặc biệt là dàn nghệ sĩ giấu mặt tài năng với những phần trình diễn vô cùng bùng nổ, có thể kể đến những nốt cao "sởn da gà" của Lady Mây, giọng hát và phong thái trình diễn đậm chất diva của Phượng Hoàng Lửa hay chất giọng ngọt ngào, da diết của Báo Mắt Biếc, Miêu Quý Tộc. Rất nhiều sân khấu trình diễn như Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Phượng Hoàng Lửa, All By Myself của Lady Mây hay Xem Như Em Chẳng May của Kim Sa Ngư cũng nổi đình đám, thu hút view khủng khắp các nền tảng MXH.

Caption

Miêu Quý Tộc và Lady Mây là 2 trong số những giọng hát tuyệt vời của chương trình

Dù bị loại hay ở lại các thí sinh cũng đã là người chiến thắng

Có thể nói, đôi khi nhiều người quên rằng Ca Sĩ Mặt Nạ là cuộc tranh tài giữa những ca sĩ nổi tiếng với nhau mà xem nó như 1 không gian để thưởng thức âm nhạc. Yếu tố ganh đua cạnh tranh giữa các thí sinh không quá nhiều như những show truyền hình khác, mỗi nghệ sĩ đều tập trung tận hưởng và thỏa mãn với màn trình diễn của mình. Sau 8 tập phát sóng, đại bộ phận khán giả thường không quá quan tâm xem ai sẽ là quán quân của chương trình mà hy vọng nhân vật họ yêu thích đi thật xa để nghe người đó hát nhiều hơn.

Dù dù cởi mặt nạ sớm hay muộn thì các "nhân vật mascot" đều là người chiến thắng, với chiêu trò là chiếc mặt nạ mascot kín bưng nhưng chính nó là yếu tố cần và đủ để khiến mọi người tháo bỏ định danh của ca sĩ. Ở Ca Sĩ Mặt Nạ không còn những "gánh nặng thần tượng" hay những cảm xúc yêu ghét cá nhân nào đó của khán giả, mỗi người đều thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ với 1 bí danh độc đáo. Nhìn lại 5 màn lộ diện của Vũ., Juky San, Song Luân, Lương Bích Hữu hay Vương Anh Tú tại tại chương trình đều chứng minh được rằng họ có năng lực và khán giả vẫn rất yêu mến họ dù chỉ qua giọng hát.

Yếu tố ganh đua cạnh tranh ở Ca Sĩ Mặt Nạ không quá nhiều

Có thể thấy Juky San hay Song Luân đã từng khá khó khăn khi chứng minh khả năng của mình với khán giả nhưng nhờ có Ca Sĩ Mặt Nạ mà tài năng của họ đã được đánh giá cao hơn. Nếu Juky San đã chứng minh được sự trưởng thành của bản thân sau khi rời The Voice 2019 thì Song Luân khiến nhiều người nhớ đến chuyện "nam thần màn ảnh" vốn xuất thân là một ca sĩ. Và sự trở lại hoành tráng của Lương Bích Hữu cũng có công lớn của chương trình, thay vì chỉ hát mấy bài teenpop như xưa thì "Kim Sa Ngư" đã khoe được trình độ vocal khiến nhiều người vỡ òa qua 3 phần trình diễn khác nhau. Hiệu ứng của chương trình còn khiến Lương Bích Hữu "chiếm lĩnh" hầu hết các nền tảng MXH trong 1 tuần liền, những ca khúc đình đám một thời của nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ.

Juky San - Lương Bích Hữu - Song Luân đều để lại nhiều ấn tượng sau khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ

Còn nhớ "Hoàng tử Indie" - Vũ. vốn ngại ống kính nhưng đã mạnh dạn tham gia chương trình vì nhờ có những bộ mascot tuyệt đẹp. Có thể thấy Vũ. đã phần nào cởi mở và thể hiện mình nhiều hơn và khán giả đặc biệt là fan của anh chàng cũng rất hạnh phúc vì điều này. Hay "gã trâu si tình" chuyên trị những bản tình ca đượm buồn - Vương Anh Tú đã giới thiệu được với công chúng 2 sáng tác mới nhất của mình là Bài Ngửa và Cứu Vãn Kịp Không thông qua Ca Sĩ Mặt Nạ. Chàng "hit-maker" hé lộ lý do mình tham gia chương trình là vì: " ...trong con đường làm nghệ thuật của Tú, khi Tú là người viết nhạc mà đứng hát thì sẽ có rất nhiều áp đặt về suy nghĩ của mọi người dành cho mình là một nhạc sĩ..., còn khi đứng phía sau mặt nạ, Tú cảm thấy rất thoải mái bởi vì mọi người không biết mình là ai cả...". Tóc Tiên cũng tin rằng sau chương trình, khán giả cũng sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về Vương Anh Tú và anh sẽ nhận được nhiều sự yêu thích hơn từ các fan.

Vũ. - Vương Anh Tú

Sau những tiết mục live hoàn hảo, phần trình diễn lộ diện ở cuối chương trình càng để lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Đây là dịp Song Luân - Lương Bích Hữu "trình làng" những bài hát mới với công chúng hay là cơ hội để Juky San - Vũ. - Vương Anh Tú 1 lần nữa tái hiện lại những bản hit đình đám của mình. Dù dừng chân tại chương trình nhưng các nghệ sĩ đã có cơ hội "cháy hết mình" với niềm đam mê ca hát, giãi bày tâm sự, khẳng định bản thân, thậm chí có người còn tìm lại được ánh hào quang năm xưa.

Caption

Vương Anh Tú thể hiện lại bản hit 1 thời còn Lương Bích Hữu được dịp "trình làng" bài hát mới

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại vài điểm trừ

Mặc dù trước đó, tại Việt Nam cũng từng có 1 chương trình mua bản quyền tương tự với tên gọi Mặt Nạ Ngôi Sao (2017), tuy nhiên, chương trình đã không mang lại hiệu ứng bùng nổ và phải chờ mãi đến Ca Sĩ Mặt Nạ, format chương trình theo dạng "ca sĩ giấu mặt" như thế này mới trở nên bùng nổ MXH, được đông đảo mọi tầng lớp khán giả đại chúng chú ý theo dõi. Theo chia sẻ từ NSX, việc đầu tư thiết kế cho những bộ mascot là một quá trình kỳ công suốt hơn 1 năm của cả ekip, với tổng chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, sân khấu cũng được thi công rất công phu, rực rỡ với âm thanh, ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Không chỉ mang đến những giây phút giải trí cho khán giả mà Ca Sĩ Mặt Nạ còn mang đến cho các nghệ sĩ 1 sân chơi âm nhạc hoành tráng, là cơ hội để các "nhân vật mascot" đến gần với công chúng.

Có thể nói, sự thành công của chương trình là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, mặc dù vẫn có những lùm xùm gây ồn ào dư luận không hề nhỏ. Đầu tiên là việc Trấn Thành liên tục khóc từ tập này sang tập khác đã khiến một bộ phận không nhỏ khán giả cảm thấy bị "dội" và dị ứng. Kế đến là việc rapper Wowy liên tục có những phát ngôn quá lan man, thiếu những kiến thức cơ bản về các nghệ sĩ đồng nghiệp của Vpop, liên tục đưa ra những cái tên quá vô lí so với giọng hát từ các mascot,... tất cả đã đi từ những tràng cười hài hước ở đầu chương trình cho đến sự khó chịu rất lớn từ người xem khi sự việc trên kéo dài. Nhiều người thậm chí còn mỉa mai nhân vật tiếp theo nên "lột mặt nạ" để ra về phải là Trấn Thành hoặc Wowy.

Nhưng rõ ràng, nói đi cũng phải nói lại, những ồn ào trên cũng góp phần giúp show thêm thu hút dư luận vì vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không đi quá xa đến những lằn ranh của công chúng. Tranh cãi có nhưng cũng vì thế mới thấy được chất lượng thí sinh và cái tâm của NSX mới là cốt lõi để show thành công rực rỡ như hiện tại.