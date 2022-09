Ảnh cưới Phương Uyên và Thanh Hà do một nhiếp ảnh gia Việt kiều thực hiện. Bộ ảnh được chụp tại hai bối cảnh nhưng đều theo phong cách tối giản, tập trung vào cảm xúc của nhân vật.

Trong ảnh, cô dâu - chú rể mặc trang phục thể hiện cá tính của họ. Phương Uyên chọn vest màu be phối cùng quần âu và sơ mi trắng trẻ trung, còn Thanh Hà được khen trông bắt mắt với jumpsuit có phần đuôi ren cách điệu.

Trong hôn lễ hôm 15/9 tại phòng trà The Bell, Thanh Hà diện lại chiếc áo cưới - quà tặng từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Chị được khen xinh đẹp, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc khi sánh đôi chú rể Phương Uyên. Cặp nghệ sĩ trao nhau cử chỉ tình tứ khi chụp ảnh ngoại cảnh. Bức hình được nhận xét mang đến cảm giác ấm áp khi cô dâu - chú rể nổi bật giữa khung cảnh nắng chan hòa.

Khi thay trang phục khác, ảnh cưới của Thanh Hà và Phương Uyên khắc họa những khoảnh khắc đời thường của họ. Nhiếp ảnh gia vẫn tập trung khai thác những góc gần, giúp cả hai lưu lại phút giây riêng tư, đáng nhớ. Hậu trường chụp ảnh cưới của Phương Uyên và Thanh Hà được một người bạn của họ chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau hôn lễ.