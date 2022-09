Là những người có sức ảnh hưởng đối với công chúng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đúc thế nhưng các nghệ sĩ Việt cũng là "fan cứng" của các đồng nghiệp trong nước và sao quốc tế. Không ít lần sao Việt có những khoảnh khắc độc đáo khi gặp thần tượng bên ngoài đời thực.

Hương Giang, Thiều Bảo Trâm - Erik, Á hậu Phương Nhi cùng thần tượng BLACKPINK

Cách đây 3 năm, nhóm nhạc đình đám Kpop - BLACKPINK đã tổ chức đêm nhạc tại Philippines. Trong sự kiện đặc biệt này, Hoa hậu Hương Giang cũng đã từ Việt Nam sang để tham dự và "quẩy" như một người hâm mộ chính hiệu. Không chỉ lên đồ để cổ vũ thần tượng, Hương Giang bày tỏ rõ sự phấn khích của mình khi liên tục hò reo cổ vũ và nhảy múa hoà nhịp cùng BLACKPINK. Khoảnh khắc Hương Giang hát và nhảy theo giai điệu của ca khúc As If It's Your Last được các fan chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Hương Giang có nhiều món đồ kỷ niệm liên quan đến BLACKPINK

"Nữ hoàng chuyển giới" từng sang nước ngoài dự buổi biểu diễn của BLACKPINK

Trong làng giải trí Việt, Thiều Bảo Trâm thường xuyên thể hiện sự yêu thích với Lisa (BLACKPINK). Giữa tháng 7/2019, BLACKPINK đã tổ chức đêm nhạc tại Thái Lan nằm trong chuỗi concert mang tên WorldTour In Your Area 2019. Vào dịp này, Thiều Bảo Trâm đã cùng Đức Phúc - Erik sang Thái Lan để gặp gỡ các cô gái nhà YG. Được chứng kiến tận mắt BLACKPINK biểu diễn, khỏi phải nói Đức Phúc, Erik hay Thiều Bảo Trâm đều "quẩy" nhiệt theo các cô nàng.

Gần đây nhất, Phương Nhi - Á hậu 2 Miss World Vietnam cũng thể hiện sự yêu thích đối với các cô gái của nhóm BLACKPINK. Ngay khi thần tượng ra nhạc mới, Phương Nhi đã tranh thủ giờ nghỉ ngơi trong chuỗi lịch trình bận rộn để ủng hộ thần tượng, cô nói: "Đã 2 năm rồi, BLACKPINK chưa comeback nên khi thấy BLACKPINK ra teaser vào trước đêm chung kết, Phương Nhi còn háo hức hơn đêm chung kết của mình nữa".

Thiều Bảo Trâm thường xuyên tham gia các sự kiện có liên quan đến thần tượng

Đức Phúc, Erik có mặt tại Thái Lan để dự buổi biểu diễn của BLACKPINK vào năm 2019

Suni Hạ Linh được BTS truyền cảm hứng

Trong khi Hương Giang, Thiều Bảo Trâm và dàn sao Việt là người hâm mộ cuồng nhiệt của BLACKPINK thì ít ai biết được Suni Hạ Linh được truyền cảm hứng từ nhóm nhạc BTS. Suni Hạ Linh cho biết từng có giai đoạn khó khăn nhưng nhờ âm nhạc của BTS đã giúp nữ ca sĩ lấy lại tinh thần. Suni Hạ Linh cho biết những ca khúc của BTS đã truyền năng lượng tích cực, giúp cô lạc quan hơn.

Trong một lần chia sẻ trước truyền thông, Suni Hạ Linh nói: "Nếu không có BTS tôi không vui vẻ cởi mở như ngày hôm nay. Nghe có vẻ hơi to tát nhưng thông điệp Love Yourself của BTS giúp tôi nghiệm được rất nhiều thứ, rằng nếu mình muốn là nghệ sĩ tạo cảm hứng cho người khác thì phải yêu bản thân mình trước, sống thật với mình thay vì lăn tăn làm sao để mọi người thích mình. Khi mới vào nghề tôi luôn bị cuốn vào vòng xoáy đó. Không biết nên đối xử với mọi người ra sao, lên sân khấu như thế nào. Cho nên từ khi yêu BTS, tôi đã thay đổi rất nhiều".

Suni Hạ Linh sang Hàn Quốc để xem cận thần tượng BTS, đây là món quà sinh nhật nữ ca sĩ tự thưởng cho bản thân

Thuỳ Tiên bối rối khi gặp Baifern Pimchanok

Baifern Pimchanok là diễn viên nổi tiếng của Thái Lan khi tham gia các bộ phim đình đám như Chiếc Lá Bay, Yêu Thầm Bạn Thân,... Không chỉ ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, Baifern Pimchanok còn kiến dân tình ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp và thần thái sang chảnh. Chính vì điều này, Baifern Pimchanok có lượng người hâm mộ đông đảo ở Thái Lan và trên khắp thế giới.

Đặc biệt, Hoa hậu Thuỳ Tiên - đương kim Hoa hậu Hoà bình Thế giới cũng là người mến mộ diễn viên Baifern Pimchanok. Trong một lần công tác tại Thái Lan, Hoa hậu Thùy Tiên đã có dịp gặp gỡ thần tượng ngoài đời thực. Dù là nàng hậu nổi tiếng nhưng Thuỳ Tiên lộ rõ sự bối rối, hồi hộp khi đứng cạnh thần tượng. Không chỉ thế, Thuỳ Tiên còn thích thú chia sẻ: ''Đi làm nhưng vẫn không quên phận fangirl nên chạy qua xin vía chị đẹp".

Thuỳ Tiên ngại ngùng khi gặp thần tượng ngoài đời thực khi cô có chuyến công tác ở Thái Lan

Khoảnh khắc đọ sắc của 2 mỹ nhân từng gây bão truyền thông

Trương Quỳnh Anh, Phương Ly và Đông Nhi cùng thần tượng Mỹ Tâm

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ được ưu ái gọi là "thần tượng của các thần tượng", bởi lẽ từ Đông Nhi, Phương Ly đến Trương Quỳnh Anh đều thể hiện tình cảm đặc biệt cho đồng nghiệp. Trong một đêm nhạc của Mỹ Tâm tại Đà Lạt, Phương Ly đã đến tham dự, cô ngồi hàng ghế đầu và được đàn chị tiến lại gần để nựng má. Đáp lại, Phương Ly đã thể hiện sự ngưỡng mộ và xúc động ôm chặt lấy tay Mỹ Tâm.

Phương Ly thể hiện rõ sự hạnh phúc khi được nhìn gần Mỹ Tâm

Trương Quỳnh Anh từng tiết lộ đã có 30 năm thần tượng đàn chị Mỹ Tâm. Trong một sự kiện gặp gỡ ''Hoạ mi tóc nâu", Trương Quỳnh Anh đã nghẹn ngào đến bật khóc và bày tỏ: "Chị ơi, chị có biết là từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên em gặp chị. Em mê chị từ nhỏ luôn á".

Trương Quỳnh Anh xúc động đến mất ngủ khi được ôm Mỹ Tâm

Những ai yêu mến Đông Nhi có lẽ không còn xa lạ gì việc cô thần tượng Mỹ Tâm ngay từ bé. Đông Nhi cho biết cô thần tượng và được truyền cảm hứng làm nghề từ đàn chị Mỹ Tâm.

Đông Nhi luôn thể hiện sự trân trọng và quý mến dành cho Mỹ Tâm

Trấn Thành và câu chuyện ngày bé gây bất ngờ với diva Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh cũng là thần tượng của nhiều nghệ sĩ Việt. Một trong số đó chính là Trấn Thành. Trong một lần gặp gỡ đồng nghiệp, ông xã Hari Won từng tiết lộ chuyện tiết kiệm tiền để mua sản phẩm ủng hộ đàn chị: "Hồi còn bé, những chiếc đĩa cứng thường rất đắt tiền. Đĩa lậu vì thế tràn lan trên thị trường. Thế nhưng, tôi luôn tiết kiệm những đồng tiền ăn sáng để mua đĩa cứng của ca sĩ Mỹ Linh. Chỉ giọng hát và âm nhạc của chị mới giúp tôi có động lực làm điều đó".