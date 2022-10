Anna Bắc Giang thừa nhận lừa đảo hai vụ đầu tiên

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cô gái có tên Ninh Thị Vân Anh (thường gọi là Tina Dương hay Anna Bắc Giang, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), được Thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ký vào ngày 10/10.

Được biết, căn cứ để khởi tố vụ án là qua điều tra công an xác định, Vân Anh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản khi thuê một xe ô tô rồi mang đi bán và cô này đã thừa nhận hành vi.

Qua điều tra của Công an TP.Phan Thiết và khai báo của Vân Anh cho hay, ô tô BKS 51H - 242… của ông Dương Quốc Th. (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho Công ty Gia Đình Việt thuê từ 1/12/2021.

Từ ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh ký hợp đồng thuê lại từ công ty trên, đã thanh toán tiền thuê 3 tháng theo hợp đồng là 45 triệu đồng và trả 5 triệu tiền công cho nhân viên công ty khi mang xe ra tận TP.Phan Thiết để giao.

Hết hạn hợp đồng thuê, Vân Anh đã có dấu hiệu chiếm đoạt luôn chiếc xe. Đến ngày 9/6, lấy lý do là cần vốn kinh doanh cửa hàng trái cây ở Ninh Bình, Vân Anh đã bán chiếc xe cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.

Anh Hiếu đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng và nhận xe. Vì công ty cho thuê xe chỉ giao bản phô tô giấy đăng ký xe nên sau đó Vân Anh đã vào TP.HCM, thông qua mạng xã hội đặt làm giả một giấy đăng ký xe giao cho anh Hiếu để tạo lòng tin.

Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận hai vụ đầu tiên trong nhiều vụ mà các cá nhân ở nhiều tỉnh thành gửi đơn đến Công an TP.Phan Thiết để tố cáo. Ảnh: Lê Huân

Anna Bắc Giang nói với anh Hiếu, chủ xe là ông Dương Quốc Th. đi công tác xa, khi về sẽ làm giấy ủy quyền cho Vân Anh sang tên cho anh Hiếu. Cả hai hẹn đến ngày 30/6 làm thủ tục sang tên xe và giao đủ tiền, nhưng sau đó Vân Anh tránh mặt anh Hiếu cho đến nay.

Đại diện Công ty Gia Đình Việt đã tố cáo Ninh Thị Vân Anh đến Công an tỉnh Bắc Giang và đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan này chuyển đơn tố cáo cho Công an TP.Phan Thiết. Khi bị mời làm việc Vân Anh thành khẩn cho biết, hiện tại không có khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh Hiếu.

Thông tin từ Công an TP.Phan Thiết cho hay, giá trị xe ô tô nói trên được Hội đồng định giá tài sản TP.Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng. Do đó, Công an TP.Phan Thiết đang củng cố hồ sơ để chuyển giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn thông tin cho hay, ngày 10/10, Công an TP.Phan Thiết ra quyết định xử lý vật chứng liên quan đến vụ án. Theo đó, Công an hoàn trả ô tô này cho đại diện Công ty Gia Đình Việt. Đồng thời, công an trao trả số tiền 148 triệu đồng của Vân Anh đã nộp, cho anh Bùi Đức Hiếu.

Ngoài ra, Vân Anh, tức Anna Bắc Giang đã thừa nhận lừa đảo, là vụ bị ông Nguyễn Huy Nhựt (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Được biết, ông Nhựt từng tố cáo Vân Anh tại Công an tỉnh Bắc Giang, nhưng nơi này chuyển đơn về Bình Thuận và mới đây ông đã nộp đơn tố cáo tại Công an TP.Phan Thiết.

Vụ việc liên quan đến Anna Bắc Giang bị tố tạo dựng nên những "cú lừa thế kỷ", đã gây ồn ào trong nhiều ngày qua. Ảnh: Fb

Theo đơn tố của ông Nhựt, Vân Anh đã từng bước tiếp cận làm quen, thân thiết với ông, rồi dùng nhiều thủ đoạn như: Dùng lời nói, nhắn tin câu chữ tạo dựng lòng tin; dựng lên việc người thân là người có chức vụ, địa vị; bịa đặt ra nhiều câu chuyện để nhắn tin cho ông rồi vay mượn tiền, rủ hợp tác đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ ông chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng do Vân Anh đưa ra.

Qua làm việc với công an, Vân Anh thừa nhận đã lừa đảo 1,5 tỷ đồng của ông Nhựt. Hiện Công an TP.Phan Thiết đang làm rõ các tình tiết như: Tài khoản của người nhận tiền, mối quan hệ giữa người nhận tiền với Vân Anh, mục đích nhận tiền… để làm rõ bản chất.

Hiện nhiều đơn tố cáo của các cá nhân đối với Ninh Thị Vân Anh, tức Anna Bắc Giang đang được Công an tỉnh Bình Thuận xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.