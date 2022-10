Cô dâu Phương Nga rơi nước mắt trước lời nhắn ngọt hơn kẹo từ hôn phu

Lễ cưới của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An diễn ra vào tối nay 21/10 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trước giờ nhập tiệc, cô dâu chú rể có buổi lễ riêng tư cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Bình An và Phương Nga lần lượt dành cho nhau những lời ngọt ngào, tâm sự về chặng đường yêu ngọt ngào đã qua, để chuẩn bị bước vào một hành trình mới trở thành vợ chồng trong cuộc đời.

"Chào bạn, người đã luôn đồng hành cùng mình suốt 4 năm 9 tháng 3 tuần vừa qua. Mình là người không bao giờ tin vào chuyện cổ tích và bạn cũng không. Nhưng bạn có thấy câu chuyện của chúng mình thật lạ? Nó sẽ chẳng giống một bộ phim nào cả. Ngay từ những ngày bắt đầu, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hai đứa không hề có một người bạn chung mà chỉ là sự tình cờ. Sau khi tìm hiểu về nhau, chúng ta đều thấy 2 đứa không hề có một sở thích nào chung. Mình là người sến sẩm còn bạn có đôi chút nhạt nhòa. Mình thích cơm với cà, bạn thích ăn mì ý. Mình thích du lịch thách thức còn bạn có thể nằm dài cả ngày ở bãi biển. Nhưng những điều khác biệt ấy không hề làm chúng mình xa cách.

Mình là một người bảo thủ, cứng nhắc nhưng có thể làm tất cả mọi thứ vì bạn. Có những khoảnh khắc khiến mình nhận ra, bạn sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời này. Đó là những lúc bạn giữ tiền giúp mình... Nhưng quan trọng, mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. Mình sẽ luôn giữ rung động đó trong suốt cuộc đời này như lần đầu tiên ấy. Cảm ơn bạn", Bình An gọi vợ với danh xưng thân mật là "bạn".

Phương Nga vô cùng xúc động rơi nước mắt, dành cho chồng cái ôm thật chặt.

Đáp lại, cô cũng có những chia sẻ của mình. "Hôm nay khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau, tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi 2 đứa đứng ở đây, có rất nhiều những thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút.

Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa sẽ luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng 21/10/2022 chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé. Cậu của mợ", Phương Nga vừa nói vừa khóc vì xúc động.

Khoảng 18h tối, cô dâu chú rể sẽ chính thức đón khách, tổ chức lễ thành hôn và nhập tiệc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Trước đó, sáng 6/10, lễ ăn hỏi của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga diễn ra tại Hà Nội. Bình An và Phương Nga cũng xác nhận đã đăng ký kết hôn. Sau kết hôn, cặp đôi sẽ về sống trong căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, có tông màu chủ đạo là trắng, nội thất hiện đại do Phương Nga lên ý tưởng thiết kế và mua sắm. Cặp đôi về chung một nhà sau hơn 5 năm yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào.