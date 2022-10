Netflix chính thức gỡ bỏ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam

Vào trưa ngày 6/10, bộ phim Hàn Quốc Little Women đã chính thức bị gỡ bỏ khỏi nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix của Việt Nam. Khi tìm kiếm trên thanh công cụ, người dùng sẽ không thể tìm thấy bộ phim, cũng như trên các danh sách phim thịnh hành.

Trước đó vào ngày 3/10, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do đã có văn bản ngày yêu cầu Netflix gỡ phim Little Women khỏi kho ứng dụng ở Việt Nam do có nội dung xuyên tạc lịch sử. Những vi phạm thể hiện ở lời thoại nhân vật và tình tiết mà trong đó có nhắc đến chiến tranh Việt Nam, cụ thể tại phút 58:01 - 58:22 của tập 3 và phút 05:41 - 07:01 của tập 8. Theo ông Tự Do, các chi tiết trên đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh quy định tại khoản 4, điều 11 Luật điện ảnh với nội dung tương tự điều khoản nêu trên ở Luật báo chí.

Little Women chính thức bị gỡ trên Netflix Việt Nam

Ngoài ra, văn bản của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử còn đặt ra thời hạn cho phía Netflix thực hiện yêu cầu là ngày 5/10. Tuy nhiên đến hết ngày 5/10, bộ phim vẫn còn tồn tại trên nền tảng Việt Nam chứ chưa được giải quyết thỏa đáng. Thậm chí không ít khán giả đã phải lên tiếng nhắc nhở, liên tục để lại bình luận dưới các bài đăng của Netflix nhằm thúc đẩy sự việc nhanh chóng được xử lý.

Phim từng dính ồn ào đạo nhái trước đó

Bộ phim Little Women kể về cuộc sống của ba chị em nhà họ Oh và cách mà họ bươn chải trong cuộc sống. Trong phim xuất hiện tình tiết ba người chạm trán Tinh Lan Hội - một hội kín với những thành viên ban đầu là các cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham gia Chiến tranh Việt Nam. Lúc này đây, những nhận định sai lệch về cuộc chiến mà Hàn Quốc đã dự phần với vai trò đồng minh của quân đội Mỹ xuất hiện nhiều hơn thông qua lời thoại của nhân vật.

Ngay sau khi các tập phim có chứa nội dung sai lệch lên sóng, làn sóng chỉ trích, phẫn nộ và tẩy chay của khán giả Việt đối với Little Women lớn dần và tăng cao trên mạng xã hội. Bên cạnh nội dung xuyên tạc lịch sử, phim còn dính ồn ào đạo nhái hình ảnh đến từ hãng mỹ phẩm Shiseido của Nhật Bản, khiến công chúng càng thêm tức giận.