Ronaldo bị chê hết thời ở Anh, có thể sang Mỹ thi đấu!

Phút 78, Diogo Dalot cướp bóng trong vòng cấm, vượt qua thủ thành Fabiano rồi chuyền ngang cho Ronaldo. Trước khung thành rộng mở và ở cự ly khoảng 5 m, tiền đạo 37 tuổi đệm trúng cột, trước khi nảy đến vị trí của thủ thành Omonia.

"Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng Ronaldo hết thời rồi. Anh ấy luôn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn", tài khoản M_GTR7 viết kèm biểu tượng mặt khóc. COsoccerpod thì bình luận: "Đá dội cột từ khoảng cách 5 m trước CLB vô danh như Omonia ở Europa League là kỉ lục mới nhất của Ronaldo".

Ronaldo bị chế giễu khi sút hỏng ở cự ly 5 mét. Ảnh: CGI.

AJ121_football thì nhận định sự tự tin đang ở mức rất thấp là nguyên nhân khiến Ronaldo lỡ cơ hội ngon ăn như vậy. Tài khoản này viết thêm: "Việc thi đấu thường xuyên sẽ giúp Ronaldo nhả đạn đều đặn trở lại. Tuy nhiên, đây vẫn là pha bỏ lỡ gây sốc và không thể tha thứ".

Ronaldo đá trọn 90 phút, dứt điểm tám lần - nhiều nhất trận, nhưng chỉ một lần khiến thủ thành đối phương cản phá. Ít phút trước sút dội cột kể trên, tiền đạo Bồ Đào Nha còn đệm lên trời trong vòng cấm từ đường căng ngang bên cánh trái của Christian Eriksen.

HLV Ten Hag rất khó xử với siêu sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Ronaldo khép lại trận đấu thất vọng với pha ngoặt bóng và dứt diểm chệch cột ở phút bù thứ ba. Anh vì thế chưa thể chạm mốc 700 bàn ở cấp CLB. Dấu ấn duy nhất của Ronaldo là pha nửa chuyền nửa sút về góc xa để Marcus Rashford đệm vào lưới trống nâng tỷ số lên 3-1 cho Man United phút 84. Đây được tính là pha kiến tạo đầu tiên của tiền đạo Bồ Đào Nha mùa này. "Nhưng có lẽ chỉ Ronaldo mới biết anh có mục đích chuyền hay sút chệch trong tình huống này" - Báo Anh Guardian nhận xét.

Trên BT Sport, cựu tiền vệ Paul Scholes chỉ trích HLV Erik ten Hag thiếu tôn trọng khi để Ronaldo đá chính trận đấu Omonia của đảo Cyprus. Trước đó, HLV Hà Lan giải thích không tung Ronaldo vào sân trận gặp Man City tại Ngoại hạng Anh vì tôn trọng sự nghiệp vĩ đại của tiền đạo Bồ Đào Nha.

Tương lai của Ronaldo ở giải Ngoại hạng Anh rất mịt mờ. Ảnh: CGI.

"Việc xếp Ronaldo đá tại Europa League là điều thiếu tôn trọng hơn", Scholes chia sẻ - "Ronaldo là ngôi sao hàng đầu thế giới. Tôi không bảo Ronaldo, ở tuổi 37, đá chính tất cả các trận, đặc biệt là trận đấu lớn. Tuy nhiên, thật khó để lấy lại động lực khi đá ở giải đấu này".

Ronaldo được cho đang ngày càng tuyệt vọng với khả năng thi đấu thường xuyên trong thành phần chính của Man United ở giải Ngoại hạng Anh. Sau trận derby Manchester chỉ ngồi ngoài, siêu sao này được thi đấu cả trận ở giải Europa League gặp CLB tí hon Omonia của Đảo Síp khi thắng 3-2 nhưng lại thể hiện phong độ nhạt nhòa.

Sau trận này, có nguồn tin cho biết, Ronaldo đã phản ứng với HLV Erik ten Hag áp dụng chiến thuật cũng như áp đặt cách vận hành đội bóng giống hệt CLB cũ Ajax là hoàn toàn không phù hợp với Man United. Sự phản kháng này cho thấy Ronaldo đang mỗi lúc có bất đồng với nhà cầm quân người Hà Lan, và thể hiện ra mặt để hy vọng thay đổi tình hình, hoặc nếu không thuyết phục được sẽ chấp nhận ra đi ngay vào kỳ chuyển nhượng mùa đông bất kể có đến CLB dự Champions League hay không.

Khả năng Ronaldo chuyển đến một CLB danh tiếng ở châu Âu thời điểm này là rất khó, theo tờ The Sun (Anh) đánh giá, vì lý do: “Cho đến nay, cũng gần giống như ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, hầu hết các CLB lớn đều không có tín hiệu gì để đàm phán có thể chiêu mộ siêu sao này. Do đó, nếu chấp nhận ra đi để cứu vãn tình thế chỉ ngồi dự bị thường xuyên, Cristiano Ronaldo chỉ có thể hướng đến nước Mỹ với điểm đến đó là CLB Inter Miami do cựu danh thủ David Beckham làm chủ”.

Tờ The Sun cũng cho rằng: “Mọi quyết định hiện sẽ tùy thuộc vào Cristiano Ronaldo. Nhưng với tình thế hiện nay, nhiều khả năng siêu sao này gần như chắc chắn sẽ chọn ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hiện có tin David Beckham đang xúc tiến phi vụ đàm phán để sớm đưa danh thủ này gia nhập CLB Inter Miami”.

Ronaldo chưa ghi bàn từ bóng sống mùa này, với pha lập công duy nhất là cú đá phạt đền trong trận thắng Sheriff 2-0 ở lượt hai bảng bảng E Europa League và nhiều khả năng tiếp tục dự bị tại Premier League. Đêm 9-10, Ronaldo và đồng đội làm khách của Everton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, rồi tái đấu Omonia trên sân Old Trafford vào ngày 13-10.