Tin tức công nghệ mới nóng nhất hôm nay 24/10: iPhone bị lỗi Face ID

iPhone bị lỗi Face ID sau khi cập nhật iOS 15.7.1

Theo MacRumors, một số nhà phát triển ứng dụng đã báo cáo về việc iPhone bị lỗi Face ID sau khi cập nhật iOS 15.7.1.

Cụ thể, sau khi cập nhật iOS 15.7.1, một số người dùng nhận thấy Face ID không hoạt động bình thường và đã cố gắng Reset Face ID (đặt lại Face ID) nhưng chỉ nhận được thông báo lỗi Face ID is not available (Face ID không khả dụng).

Sự cố hiện chỉ mới được ghi nhận trên iPhone 12 Pro và iPhone 13 Pro, và nó có thể ảnh hưởng đến nhiều mẫu iPhone khác.

Nhiều người dùng phàn nàn về việc iPhone bị lỗi Face ID sau khi cập nhật iOS 15.7.1

Nếu muốn bỏ qua các vấn đề trên iOS 15, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên iOS 16.1 bằng cách vào Settings (cài đặt) - General (cài đặt chung) - Software update (cập nhật phần mềm) - Download and Install (tải về và cài đặt). Lưu ý dung lượng bản cập nhật có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Gần 2 triệu người Singapore lộ dữ liệu

Một phần cơ sở dữ liệu người dùng được cho là đánh cắp từ nền tảng thương mại trực tuyến Carousell, Singapore đang bị rao báo trên dark web và các diễn đàn hacker. Tài khoản đăng tải cho biết đang nắm giữ 2,6 triệu tài khoản khách hàng. Số dữ liệu này được báo giá 1.000 USD.

Dân số Singapore hiện là gần 5,7 triệu người. Lượng dữ liệu được rao bán tương đương với khoảng 40% dân số nước này.

Ngày 14/10, phía Carousell cũng lên tiếng xác nhận rằng 1,95 triệu tài khoản của khách hàng đã bị ảnh hưởng. Công ty đã thông báo cho những người dùng bị lộ lọt thông tin vào buổi tối cùng ngày qua email.

Theo Straitstimes, Ủy ban Dữ Liệu Cá nhân Singapore cho biết đang bắt đầu điều tra vụ việc. Trong khi đó, Cơ quan An ninh mạng nước này đã liên hệ với Carousell để đề nghị hỗ trợ.

Người phát ngôn của nền tảng thương mại điện tử cho biết họ đã liên hệ với toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng. Đồng thời, công ty đưa ra lời khuyên rằng người dùng nên cẩn trọng với các email và tin nhắn di động lừa đảo.

Google tiếp tục bị kiện vì thu thập trái phép thông tin người dùng

Theo Vietnamplus, bang Texas của Mỹ ngày 20/10 đã khởi kiện Google với cáo buộc công ty công nghệ này thu thập lượng lớn dữ liệu sinh trắc học của người dùng mà không có sự cho phép của họ.

Trong thông báo, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Texas Ken Paxton cáo buộc Google đã thu thập các dữ liệu sinh trắc học như giọng nói, đặc điểm khuôn mặt của người dùng tại bang Texas để thu lợi, vi phạm luật bang Texas.

Ông nhấn mạnh việc Google thu thập hàng loạt thông tin cá nhân của người dùng ở bang này, trong đó có những thông tin nhạy cảm như dữ liệu sinh trắc học, là không chấp nhận được.

Google đã bác bỏ cáo buộc, cam kết sẽ làm rõ sự việc trên tòa án.

Người phát ngôn của Google Jose Castaneda cho biết Google Photos sử dụng công nghệ tập hợp những gương mặt giống nhau để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm những bức ảnh cũ. Tuy nhiên, tính năng này chỉ người dùng mới nhìn thấy và có thể dễ dàng tắt đi.

Tương tự, Voice Match và Face Match (những tính năng mặc định tắt trên màn hình thông minh Nest Hub Max của Google) cho phép người dùng chọn Google Assistant nhận dạng giọng nói và gương mặt để cung cấp thông tin.