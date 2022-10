Vụ đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé gái: 5 lần ra tay tàn độc của "bố dượng"

Muốn giết con người tình để đỡ phải nuôi

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, Thạch Hòa, Thạch Thất, TP. Hà Nội) về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", quy định tại các điểm b, i, n, q, Khoản 1, Điều 123 và điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Huyên được xác định là đối tượng đã đóng đinh vào đầu con gái người tình gây rúng động xã hội vào đầu năm 2022.

Quá trình chung sống, cháu A. đã bị Huyên (bìa phải) nhiều lần hành hạ

Cáo trạng thể hiện, năm 2012, chị Nguyễn Thị L. (SN 1995, Thạch Thất) kết hôn với anh Đỗ Hữu C. (SN 1984, Thạch Thất), có 3 con chung là cháu Đ.T.N.L (SN 2013), cháu Đ.N.D (SN 2016) và cháu Đ.N.A (SN 2018).

Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên chị L. và anh C. ly hôn, anh C. nuôi cháu D. và cháu L., còn chị L. nuôi cháu Đ.N.A. Sau khi ly hôn, chị L. làm việc tại một xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (Thạch Thất). Quá trình làm việc tại đây, chị L. có quen biết và nảy sinh tình cảm với Huyên - người đang làm việc tại một xưởng mộc khác ở xã Hữu Bằng.

Thời gian sau đó, chị L. và Huyên đưa cháu A. đến thuê phòng trọ ở thôn Mục Uyên 1 (xã Tân Xã, Thạch Thất) để chung sống như vợ chồng.

Đến cuối tháng 10/2021, chị L. cùng Huyên đưa cháu A. chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm (Thạch Thất). Hàng ngày, Huyên và chị L. đi làm thuê ở xưởng gỗ, gửi cháu A. tại nhà bà K.T.H. (SN 1977, Phú Đa 1, Cần Kiệm) để thuê trông giúp.

Hình ảnh chụp hộp sọ của cháu A.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A. có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập và giết cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và L.

Từ những suy nghĩ này, Huyên đã 5 lần có hành vi hành hạ, đánh đập con gái của người tình.

Cơ quan truy tố nêu rõ, sau khi đóng đinh vào đầu cháu A xong, Huyên đưa cháu đến gửi nhà bà K.T.H rồi quay về phòng trọ ngủ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà H thấy cháu A yếu nên gọi điện thoại cho Huyên bảo đến đón cháu A về.

Khi Huyên đi xe máy đến nhà bà H thì nhìn thấy cháu A có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên Huyên chở bà H bế cháu A về phòng trọ.

Về đến phòng, thấy con yếu, chị L gọi xe taxi đưa cháu đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não (nghi là kim khí), nên đã chuyển cháu A đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ ngày 12/3/2022, cháu A đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Ngày 19/1/2022, Nguyễn Trung Huyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".