Á hậu Hong Kong liếc mắt 'đá đểu' đồng đội, ghét hoa hậu từng bị tố bán dâm

Tối 25/9, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 diễn ra tại sân vận động trong nhà Hồng Quán. Ngôi vị cao nhất thuộc về Lâm Ngọc Vị, Á hậu 1 là Hứa Tử Huyên, Lương Siêu Di giành á hậu 2.

Á hậu 1 Hàn Tử Huyên bị cư dân mạng chỉ trích không xứng đáng với danh hiệu "người đẹp thân thiện quốc tế" vì thái độ không tốt với đồng đội.

Hoa hậu Lâm Ngọc Vị (ở giữa), Á hậu 1 Hứa Tử Huyên (bên trái), Á hậu 2 Lương Siêu Di (bên phải).

Ngày 27/9, 163 đưa tin Á hậu 1 Hứa Tử Huyên bị chỉ trích vì hành động kém duyên thể hiện thái độ ghét bỏ hoa hậu khi MC công bố vương miện thuộc về Lâm Ngọc Vị.

Ngay sau khi Lâm Ngọc Vị được tuyên bố là Hoa hậu Hong Kong 2022, Hứa Tử Huyên bĩu môi không đồng tình với kết quả của ban tổ chức. Thái độ này của Hứa Tử Huyên đã bị khán giả cho rằng cô xấu tính, bằng mặt không bằng lòng.

Hứa Tử Huyên bĩu môi, có biểu cảm kém duyên khi MC tuyên bố Lâm Ngọc Vị trở thành Hoa hậu Hong Kong 2022.

Trước phản ứng dữ dội của người hâm mộ, Hứa Tử Huyên giải thích: "Đó là biểu cảm tự nhiên của tôi trong lúc căng thẳng. Tôi xin lỗi về hành động này vì đã gây ra hiểu lầm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không làm phiền lòng mọi người".

Đây không phải là lần đầu, Hứa Tử Huyên bị chỉ trích vì thái độ không tốt. Trước đó, trong buổi buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm chung kết, Hứa Tử Huyên vẫn bị bắt gặp liếc mắt "đá đểu" Trương Quang Di.

Hứa Tử Huyên bị chỉ trích vì thái độ không tốt với đồng đội.

Hứa Tử Huyên và Trương Quang Di có mâu thuẫn với nhau trong quá trình tham gia cuộc thi. Á hậu 1 nói đồng đội "mắc bệnh công chúa". Sau đó, cả hai đã lời qua tiếng lại thậm chí suýt đánh nhau trong quá trình tập luyện.

Trước thềm đêm chung kết, mâu thuẫn giữa Hứa Tử Huyên và Trương Quang Di căng thẳng khiến ban tổ chức nhiều lần hòa giải nhưng không thành công. Lãnh đạo đài TVB đã yêu cầu cả hai người đẹp cam kết giải hoà để tránh để ảnh hưởng cuộc thi.

Mối quan hệ của Á hậu 1 và Trương Quang Di không tốt.

Hứa Tử Huyên bị nhận xét kém thân thiện. Do đó, khi nhận được giải "người đẹp quốc tế thân thiện", cô bị nhiều người hâm mộ chỉ trích không xứng đáng.

Á hậu 1 Hứa Tử Huyên sinh năm 1995, là nhà phân tích tài chính trong một ngân hàng ở New York. Cô được mệnh danh là "Hoa khôi ngành tài chính", từng xuất bản sách tự chấp bút và tham gia show hẹn hò "If you are the one".