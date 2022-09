Chưa xem xét đình chỉ điều tra bị can Lê Thu Vân vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho hay, liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai” gây xôn xao dư luận, đến nay, cơ quan An ninh điều tra chưa có cơ sở xem xét đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thu Vân (65 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) vì lý do mắc bệnh hiểm nghèo.

Được biết, trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, bà Lê Thu Vân bị khởi tố vào ngày 10/5/2022 về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị can Lê Thu Vân tại thời điểm ra đầu thú cuối tháng 7/2022. Ảnh: T.L

Liên quan tới vụ án, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 5 bị can khác. Tuy nhiên, cơ quan An ninh điều tra không thi hành lệnh bắt tạm giam bà Vân được vì bà không có mặt ở địa phương.

Đến ngày 27/7, bà Vân liên hệ với luật sư để ra đầu thú tại TP.HCM và được Công an tỉnh Long An tiếp nhận. Khi đó bà Vân trong tình trạng sức khoẻ yếu vì bệnh hiểm nghèo nên cơ quan An ninh điều tra đã giải quyết cho bà tại ngoại.

Sau đó, phía luật sư bảo vệ cho nhóm bị cáo vụ “Tịnh thất Bồng Lai” có đơn gửi đến Công an tỉnh Long An cùng hồ sơ bệnh án của bà Lê Thu Vân đề nghị xem xét đình chỉ điều tra bị can đối với bà này vì đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã phục hồi tin báo tố giác tội phạm về hành vi "lừa đảo" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", đồng thời lấy mẫu ADN của 27/28 người liên quan. Ảnh: T.L

Theo quy định, việc xác định tình trạng bệnh phải dựa trên giám định của cơ quan chuyên môn, từ đó cơ quan An ninh điều tra mới xem xét đình chỉ điều tra bị can hay không.

Vào các ngày 19/9, 26/9 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra đã mời bà Lê Thu Vân có mặt tại Trung tâm giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Long An để thực hiện giám định theo quy định. Tuy nhiên, bà Vân đã không có mặt.

Liên quan đến vụ án, giữa tháng 7/2022, TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã đưa ra xét xử, tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 3 - 4 năm tù, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sau bản án trên, cả 6 bị cáo đều kháng cáo kêu oan.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra quyết định phục hồi tin báo tố giác tội phạm của các tổ chức, cá nhân về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Ngày 24/9, tổ công tác của Công an tỉnh Long An phối hợp cùng cơ quan y tế có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai - đồng thời là nơi ở của bà Cao Thị Cúc (60 tuổi) và trại tạm giam để lấy mẫu tóc, niêm mạc miệng của 28 người (gồm người lớn và trẻ em) nhằm giám định ADN. Đến nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu được 27 người liên quan (trừ 1 người vắng mặt)

Toàn bộ mẫu lấy được, Công an tỉnh Long An đã gửi đến Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại TP.HCM để trưng cầu giám định.

Theo lý giải của đại diện Công an tỉnh Long An, trước đây, có đơn tố giác ông Lê Tùng Vân và những người sống tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc đưa thông tin gian dối, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi nhằm trục lợi, lừa đảo từ thiện để chiếm đoạt tài sản. Do đó, việc lấy mẫu giám định ADN đối với những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” nhằm phục vụ xác minh nội dung đơn tố giác trên là thực hiện đúng quy định pháp luật.