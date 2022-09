Nụ cười bé 2 tuổi bị bỏ rơi trong ngày bão và tâm sự nhói lòng của một người cha trắc ẩn

Sáng nay, bão Noru - cơn cuồng phong của thời tiết - tràn vào đất Việt. Hà Nội không bị ảnh hưởng nhiều bởi bão, nhưng tiết trời thu se lạnh và những cơn mưa lất phất như níu chân người ta trong nhà. 4h30 sáng, đó là thời khắc mà phần lớn trẻ con vẫn còn đang ngủ vùi trong lòng bố mẹ. Nhưng Đức An thì khác.

Cậu bé bị bỏ rơi, và được những người dân đi tập thể dục tìm thấy khi đang đứng ở đầu ngõ 307 Giảng Võ. BTV Dương Sơn Lâm của VTV đã chia sẻ câu chuyện nhói lòng của Đức An, không giấu giếm chuyện mình đã khóc khi bế cậu bé trên tay.

Bé Đức An hồn nhiên cười tươi khi được người dân tìm thấy.

"Bố tôi kể: Lúc đó trời còn tối và lất phất mưa. Ông thấy con đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có 1 bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi, 1 mảnh giấy ghi "ĐỨC AN 16/11/2020" và 1 bình sữa còn ấm.

Theo những thông tin này thì Đức An chào đời trước Cô Rô nhà tôi chỉ 2 ngày.

Túi đồ của Đức An cầm theo sáng 28/9.

Nếu đó là một người mẹ, người cha phải thực sự bỏ con mình ra ngoài đường, tôi mong và tin họ phải có một lý do đủ lớn. Và tôi chẳng dám tưởng tượng về những giằng xé tan nát trong lòng họ buổi tờ mờ sáng nay, khi họ tự tay pha bình sữa nóng kia, gấp gọn bộ quần áo của con, cẩn thận để cùng vài món đồ chơi con thích vào trong túi … Cả khoảnh khắc họ ngoái lại nhìn con đang đứng một mình, khuất dần trong bóng tối lúc bình minh nữa.

Với họ, đó đều là những khoảnh khắc cuối cùng.

Giấy tờ ghi tên của em bé đặt trong túi.

Liệu trời có mưa to hơn khi con đang đứng một mình không? Liệu con có lao ra giữa đường để gọi với theo không? Liệu người nhìn thấy con sẽ làm gì? Đó có phải người tốt không?… Liệu con có còn nhớ mình không, trong sáng nay và cả đường đời sau này nữa… Có lẽ họ đã nghĩ thế...".

Là một người cha của em bé sàn sàn tuổi Đức An, cuộc gặp gỡ bất ngờ với cậu bé bị bỏ rơi đã khiến BTV Sơn Lâm xúc động. Anh chơi với cậu nhóc một chút. Đức An vẫn hồn nhiên nhảy đùa với những vũng nước, vui vẻ lấy khăn lau yên xe máy, chơi với những người lạ xung quanh mình. Điều này lại càng khiến mọi người xót xa cho bé hơn.

Sơn Lâm viết: "Nghe tin con, mọi người đến đông lắm, mua cháo, bánh, bỉm, sữa đủ cả. Nhưng ai cũng vậy và tôi cũng thế, đến rồi cũng phải đi, con cứ được chuyền tay từ người này qua người khác.

... Nghĩ xa và cổ tích một chút thì tôi đang mường tượng tới viễn cảnh của vài chục năm nữa, khi đó tôi đã già và Đức An đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, tử tế. Bằng một cơ duyên nào đó, chúng tôi gặp lại nhau. Lúc đó, tôi sẽ kể cho Đức An nghe về buổi sáng mưa hôm nay với nụ cười giòn tan của con.

Chúc con bình an!".

Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh bày tỏ xót xa, thương cảm cho em bé.

- Em bé hồn nhiên quá, có lẽ con còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình anh ạ. Mong em có một cuộc đời mới bình an giống cái tên bố mẹ đặt cho em!

- Đọc bài viết mà tự nhiên nước mắt chảy ra. Thương con quá. Mong con sẽ sớm gặp được một gia đình thật tốt và cho con một cuộc đời bình an và hạnh phúc.

- Thực ra, không ai muốn bỏ đứa con của mình cả, chắc chắn thế, phải có lý do nào đó đủ lớn, nhưng cái cách họ bỏ lại đứa con ở chỗ đó thì lại không ổn, rất không an toàn, rất nguy hiểm cho bé!

Sơn Lâm tiết lộ thêm, anh đoán là Đức An cũng tự lập từ bé, không quấn bố mẹ nhiều, vì từ sáng tinh mơ tớ giờ không thấy khóc quấy gì, toàn tự chơi một mình.

Chia sẻ với chúng tôi, công an phường Cát Linh đã xác nhận thông tin về bé Đức An. Ngay buổi sáng, các cô chú công an phường Cát Linh đã đón Đức An về chăm sóc, kết hợp với bộ phận y tế. Phía công an cũng cho biết, ngay trong chiều 28/9 đã có gia đình đến xin nhận nuôi bé Đức An, có thể tới đây sẽ hoàn thiện thủ tục.