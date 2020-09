Chỉ cần đứng tại chỗ cũng giảm cân nhờ 8 động tác cực đơn giản này

Chỉ cần một chai nước làm dụng cụ để thực hiện động tác giúp cơ thể săn chắc.



- Đặt bàn chân dang rộng bằng hông.



- Dùng tay giữ một chai nước, một quả bóng hoặc một quả nặng trước mặt bạn, ngang với ngực.



- Sau đó, hạ thấp chai sang bên và bên ngoài bàn chân của bạn, để đầu gối uốn cong tự nhiên.



- Nâng chai qua đầu của bạn ở phía đối diện.



Thực hiện 10 lần cho cả hai bên và tăng tốc độ để làm động tác khó hơn.



- Đặt hai bàn chân của bạn vào nhau và đứng thẳng. Lùi một bước bằng chân phải và giơ tay lên

- Quay trở lại vị trí bắt đầu và lặp lại các bước nhanh hơn.



- Chú ý mỗi khi bước hãy uốn cong đầu gối và luôn phải giữ thẳng lưng.



- Lặp lại các bước nhanh hơn với hai chân.



- Đầu tiên là đứng thẳng rồi đá chân phải lên ngang bụng, đồng thời nâng tay trái lên cao



- Đưa cơ thể về tư thế thăng bằng, hai chân dang rộng bằng vai, tay duỗi ngang. Hãy vung cánh tay phải xuống vòng quanh và quay ngược lên trên để tiếp đất trên ngón chân của bạn giống như đang tạo một vòng tròn bằng cánh tay của mình.



- Lặp lại 20 lần cho mỗi bên. Động tác này giúp đánh bay mỡ thừa ở bắp tay, bắp chân giúp cơ tay và chân thon gọn.



Động tác này đòi hỏi việc giữ thăng bằng với một chân.



- Giữ lưng thẳng, lấy chân trái làm trụ rồi gập nhẹ đầu gối của chân phải, từ từ duỗi sang ngang. Lúc duỗi chân ra đảm bảo càng thẳng càng tốt.



- Thực hiện 15 lần cho mỗi chân.



5. Động tác với khăn



- Lấy một chiếc khăn hoặc miếng vải dài, nắm chặt phần giữa rồi đưa lên ngang trước mặt.



- Sau đó tiếp tục ở rộng cánh tay, dang ngang sang hai bên.



- Quay lại vị trí ban đầu và lặp lại ít nhất 20 lần.



Động tác này tương tự động tác 3 nhưng khác là yêu cầu thả lỏng cơ chân.



- Dang hai chân rộng bằng hông.



- Đứng yên trên một chân, nâng chân còn lại về phía trước và lùi lại ở phía sau. Thực hiện 10-20 lần cho mỗi bên.



7. Đứng xoay hông

- Dang hai chân rộng bằng hông, tay cầm một chai nước hoặc quả tạ nhỏ trước ngực. Giữ thẳng cánh tay, ép vai đồng thời chỉ xoay phần thân trên sang phải, sau đó quay trở lại trọng tâm.



- Lặp lại tương tự về hướng ngược lại.



- Động tác sau cần thực hiện 10 lần cho mỗi bên để có tác dụng vào phần mỡ bụng và hông.



8. Nâng cao gối



Động tác này có tác động tới toàn cơ thể.



- Nâng cao gối phải, trụ bằng chân trái. Tay phải vuông góc chạm chân phải, tay trái duỗi thẳng nâng lên đầu. Hoặc đưa khuỷu tay trái của bạn lên đùi trái. Gập eo để thực hiện động tác gập bụng.



- Sau đó, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, hai chân và tay thả lỏng. Thực hiện tương tự với hướng ngược lại.



- Trong quá trình tập nên giữ thăng bằng trong một vài phút ở một vị trí.

Giảm mỡ bụng với bài tập 5 phút mỗi ngày