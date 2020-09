8 mẹo nhỏ cho bạn sở hữu vòng 2 phẳng như tờ A4 mà không phải ra sức tập luyện quá nhiều

Bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu vòng 2 phẳng lì, không chút mỡ thừa để tăng vẻ gợi cảm, sexy. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tích lũy mỡ thừa vùng bụng dù thực tế bạn không hề ăn nhiều hoặc đã ra sức tập luyện. Vậy hãy thử ngay 8 mẹo nhỏ để có bụng phẳng nhờ một số bí kíp và lưu ý ăn uống sau đây.

Học cách thở



Bạn có tin không, thở đúng cách sẽ giúp làm săn chắc cơ bụng, thậm chí là giảm căng thẳng và hạn chế tình trạng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi khó tiêu. Khi tập luyện chúng ta luôn được khuyến khích hít thở sâu nhất có thể để nạp tối đa lượng oxy cho não bộ và phổi.

Thường xuyên hít thở sâu ngay cả khi không tập luyện, đặc biệt sau bữa ăn giúp cơ hoành vận động tốt, giảm đau bụng và hiện tượng chèn ép vòng eo, từ đó siết chặt các cơ, gián tiếp ngăn hiện tượng chảy xệ.



Uống nhiều nước mỗi ngày



Uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn tăng cường thải độc và kích thích hệ bạch huyết. Khoa học chứng minh các loại nước uống như nước lọc, trà xanh có hoạt tính chống lại quá trình tích tụ mỡ ở bụng

Ăn các thực phẩm giải độc hệ tiêu hóa



Một trong số các nguyên nhân gây béo bụng là do tích tụ độc tố và mỡ thừa ở nội tạng. Lúc này bạn cần nhiều loại thực phẩm có tác dụng giải độc đường ruột như táo, atisô, đậu phụ hoặc mận khô,...



Protein thực vật (hạnh nhân, quả óc chó, quả phỉ) cũng như các chất xơ mềm có trong trái cây và rau quả giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa và đào thải độc tố, gián tiếp giúp vòng 2 “mi nhon” hơn.



Tiêu thụ axit béo tốt



Trong bữa ăn hàng ngày các thực phẩm cung cấp chất béo no như các loại thịt đỏ, trứng hay sữa... dù bổ dưỡng nhưng nếu dung nạp quá nhiều dễ gây ra năng lượng dư thừa. Do đó, trong chế độ ăn hàng ngày bạn vẫn nên bổ sung thêm bơ, khoai lang, các loại hạt và thịt cá... bởi đây là các axit béo lành mạnh, giàu chất xơ góp phần loại bỏ chất béo xấu, không gây tích lũy mỡ thừa.

Bổ sung dầu oliu mỗi ngày



Dầu oliu không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn là thực phẩm "vàng" hỗ trợ chữa bệnh và đốt cháy mỡ thừa.



Sử dụng dầu oliu mỗi ngày để ngăn ngừa bệnh tim mạch, thúc đẩy tiêu hóa, giảm táo bón và phục hồi tốt độ pH cho làn da. Đặc biệt, chất béo trong dầu ôliu có khả năng hạn chế hấp thu carbohydrate từ đường, tinh bột từ đó ngăn chặn tích tụ mỡ dưới da.



Mỗi ngày một thìa giấm táo



Các loại giấm táo từ lâu được biết đến với tác dụng kỳ diệu trong làm đẹp cho da và tóc. Chưa hết loại nước thần kỳ này có tác dụng đốt cháy mỡ thừa vòng 2 hiệu quả. Một thìa cà phê giấm táo mỗi ngày sẽ tăng cường axit trong dạ dày , hỗ trợ tiêu hóa hạn chế tình trạng đầy hơi và tích mỡ thừa ở bụng.

Massage vùng bụng



Không nhất thiết phải căng mình với các bài tập siết cơ vòng 2, bạn chỉ cần kiên trì massage vùng bụng mỗi ngày cũng có tác dụng cực hiệu quả. Hãy massage bằng cách nằm thẳng rồi dùng tay xoa "vẽ" những vòng tròn lớn lên bụng theo chiều kim đồng hồ. Động tác tưởng chừng vô dụng nhưng nếu kiên trì mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh tình trạng đầy hơi và giảm mỡ vùng bụng.

Hạn chế căng thẳng



Bạn có biết, bụng còn được xem là “bộ não” thứ hai trong cơ thể con người. Hệ thống thần kinh ruột nối trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương ở dưới hộp sọ hỗ trợ cho thông tin cảm giác đến bộ não qua vùng não điều khiển và tuyến yên, gọi là trục não ruột. Hệ thần kinh liên kết này ảnh hưởng lớn tới tinh thần và cảm xúc của con người.

Do đó, những căng thẳng, ẩn ức hay lo lắng bất an bạn mang trong lòng sẽ được tích trữ trong bụng. Hậu quả của nó là hàng loạt vấn đề về tiêu hóa như đầu hơi, khó tiêu, căng chướng... Do đó, giải tỏa tinh thần, tránh xa căng thẳng cũng là cách giảm tải cho hệ tiêu hóa của bạn, tránh tích tụ "chất độc tinh thần" làm vòng 2 chảy xệ.

Theo Hà Ly/SKCĐ