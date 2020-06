8 thói quen vô tình là nguyên nhân khiến mụn lưng mọc chi chít, điều số 1 & 8 nàng nào cũng mắc

Mùa hè tới chị em nào cũng mong muốn được diện những chiếc đầm hở lưng quyến rũ khoe làn da trắng nuột nà. Tuy nhiên, những chiếc mụn lưng đáng ghét lại mọc lên chi chít khiến chị em mất tự tin.

Đừng bỏ qua những thói quen tai hại này vô tình là nguyên nhân gây mụn lưng chi chít mà bạn không ngờ tới. Đảm bảo 9/10 cô nàng mắc các sai lầm này.

Trang Hellogiggles dẫn lời bác sĩ da liễu Juliya Fisher - Bệnh viện Veterans Administration Hospital cho hay, việc hình thành mụn lưng trong những ngày hè thường xuất phát từ việc bít tắc lỗ chân lông bởi mồ hôi và bụi bẩn. Ngoài ra, một số yếu tố từ thực phẩm, nội tiết, hay sản phẩm dưỡng da toàn thân cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mụn mà bạn không hay biết.



1. Dưỡng da bằng các sản phẩm nhiều dầu

Chị em nào mùa hè mà vẫn còn sử dụng các sản phẩm dưỡng da chứa nhiều dầu hay có chứa thành phần như dầu dừa, bơ cacao, dầu marula hay isopropyl myristate thì đừng bảo sao lỗ chân lông bít tắc, hình thành mụn.



Đó là chưa kể, vùng da lưng vốn thường xuyên bị che lấp bởi trang phục, không được thoáng khí nên càng dễ bít tắc lỗ chân lông.

2. Tập luyện thể thao



Ai mà ngờ rằng tập luyện thể thao đem lại bao nhiêu lợi ích Sức Khỏe lại là nguyên nhân gây mụn. Nguyên nhân do trong quá trình tập luyện, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, dễ gây bít tắc lỗ chân lông nếu da không được làm sạch cẩn thận.



Lời khuyên dành cho bạn là hãy thường xuyên thay quần áo tập, luôn nhớ vệ sinh cơ thể sạch sẽsau khi luyện tập.

3. Căng thẳng, lo âu



Thường xuyên căng thẳng, lo âu là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, trong đó có việc gây ra mụn. Theo Học viện da liễu Hoa Kỳ (AAD), khi tâm trạng căng thẳng, lo âu hay bực bội làm tăng sản xuất androgen ở cả nam và nữ giới. Nồng độ androgen tăng cũng làm tăng nguy cơ gây mụn.

4. Thực phẩm chế biến sẵn và giàu chất béo



Một nghiên cứu của đại học Sydney năm 2010 đã chỉ ra, việc nạp nhiều thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường và thức ăn nhanh sẽ góp phần làm Mụn trứng cá "sinh sôi" mạnh mẽ. Do đó, nàng nào đang bị mụn ghé thăm dù là mụn ở mặt hay mụn lưng cũng nên tránh xa các loại thực phẩm này nhé.





5. Nội tiết và di truyền



Các loại hormone nội tiết trong cơ thể (như estrogen ở nữ và progesterone ở nam) ảnh hưởng quan trọng tới các vấn đề sức khỏe bao gồm cả việc điều phối mụn "sinh sôi".



Trong số các nguyên nhân gây mụn ở lưng thì cơ thể khó có thể chi phối nồng độ hormone. Cách tốt nhất là bạn tìm tới sự tư vấn của bác sĩ.



Mụn cũng được gây ra do yếu tố di truyền. Theo bác sĩ da liễu Peterson Pierre, người có tiền sử gia đình gặp các vấn đề về da cũng làm tăng khả năng bị mụn.

6. Đi bơi



Nhiều người có thói quen đi bơi mùa hè nhưng chính thói quen này khiến da gặp phải nhiều vấn đề. Nguyên nhân bởi hàm lượng clo nồng độ cao trong bể bơi dễ khiến da bị khô, dẫn tới tăng tiết bã nhờn sinh mụn.

7. Tẩy da chết sai cách



Nhiều người chọn tẩy da chết cơ học bằng cách dùng xơ mút hay bông tắm để làm sạch bề mặt da. Tuy nhiên, bác sĩ da liễu Apple A. Bodemer chỉ ra rằng việc kỳ cọ quá mạnh để làm sạch da chết bằng biện pháp cơ học khiến da bị tổn thương lớp biểu bì, làm tăng tiết bã nhờn vô tình là nguyên nhân gây mụn lưng. Mặt khác, việc chà sát da làm lây nhiễm vi khuẩn trên da.



Theo Bodemer, dù tẩy da chết bạn cũng chỉ nên chọn chất liệu mềm để không làm xước da.

8. Mặc quần áo quá chặt

Các loại trang phục bó sát, khoe body hay quần áo tập thể hình, đồ bơi lặn thường bó chặt vào da thịt khiến da dễ đổ mồ hôi, tăng tiết bã nhờn. Nếu thường xuyên mặc những trang phục này và không được vệ sinh cẩn thận, mụn lưng ghé thăm là điều dễ hiểu. Lời khuyên cho bạn là diện đồ rộng, thoáng và chất liệu thấm mồ hôi để không gây bí da.

