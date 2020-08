Danh sách 8 tỉnh thành cho học sinh tạm nghỉ học trước diễn biến mới của dịch COVID-19

1. Thừa Thiên Huế



Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tạm dừng việc tập trung học sinh, học viên dưới mọi hình thức tại các trung tâm, các cơ sở giáo dục có tổ chức các hoạt động dạy học trong thời gian hè. Việc tạm dừng không áp dụng với học sinh khối 12 đang ôn thi tốt nghiệp THPT và tham gia kỳ thi THPT năm 2020.

2. Bình Định



Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT, trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX trong tỉnh chủ động phối hợp với các Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định đã yêu cầu các Phòng GD&ĐT, trường THPT và trực thuộc, trung tâm GDTX trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa.

Trong đó, tạm ngừng các hoạt động ngoại khóa, dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Riêng ngành học mầm non và học sinh lớp 12 đang ôn tập thi tốt nghiệp THPT vẫn tổ chức dạy và học bình thường.

3. Nghệ An



Ngày 29/7, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè cho đến khi có thông báo mới.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trở về từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong 14 ngày qua cần thực hiện nghiêm túc về việc khai báo y tế, tự cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.



4. Quảng Nam



Chiều 28/7 vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã gửi thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầ về việc tạm dừng các hoạt động của trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh.

5. Hải Phòng

Trẻ mầm non và học sinh lớp 12 trước khi vào lớp được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tại Hải Phòng, không tổ chức học hè trong tháng 7 và tháng 8, riêng lớp 12 và trẻ mầm non vẫn học bình thường nhưng phải được theo dõi Sức Khỏe sát sao.

Ảnh minh họa.

Đối với các trường mầm non, mẫu giáo có trẻ học hè, nhà trường sắp xếp bố trí luân phiên các lớp học đảm bảo 100% được khử khuẩn.

6. Vĩnh Long



Mới đây, Sở GD&ĐT Vĩnh Long thông báo tạm ngưng tổ chức dạy hè cho trẻ đối với các trường mầm non và mẫu giáo trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã có chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

7. Quảng Ngãi

Diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã chỉ đạo: Từ chiều ngày 26/7, trẻ mầm non phải cho nghỉ học và tạm dừng tất cả hoạt động dạy, học thêm.

8. Đà Nẵng



Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm... nghỉ học.

Từ 13h ngày 26/7, tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên đều dừng lại cho đến khi có thông báo mới. Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ chủ quản để quyết định việc tập trung sinh viên, học viên.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ