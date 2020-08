Trong số 83 ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng có 6 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng

Trong cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng , bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, đã có báo cáo đến nay, thành phố phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 do lây nhiễm ngoài cộng đồng, không liên quan đến các cơ sở y tế . Thành phố này đã và đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong cuộc họp trực tuyến.

Tính đến tối 31/7, các trường hợp đều có kết quả âm tính. Bệnh viện Đà Nẵng chỉ còn 250 bệnh nhân đang điều trị. Hiện Đà Nẵng đang triển khai nhanh kế hoạch xây dựng Bệnh viện dã chiến 94,000 m2 từ 31/7 và dự kiến hoàn tất sau 4 ngày.

600 sinh viên y khoa đã được huy động tới Đà Nẵng tình nguyện được đào tạo để thành lập tổ COVID-19 cộng đồng, cùng 100 kỹ thuật viên xét nghiệm có thể lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài đầu cầu Đà Nẵng, cuộc họp còn có sự tham gia của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nơi đang tích cực trợ giúp tâm dịch Đà Nẵng. Tại đây hiện đang điều trị 18 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam chuyển ra, ông Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện, cho biết đây đều là bệnh nhân nặng, hầu hết vừa lọc máu vừa chạy máy thở.

Quãng đường di chuyển ra Huế khiến thời gian điều trị bị ngắt quãng, nhưng nhờ điều động các chuyên gia giỏi, đến nay các bệnh nhân 436, 438 có chuyển biến tốt, 4 bệnh nhân phải lọc máu cũng có tiến triển đáng kể.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 rất tích cực hỗ trợ.





Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có chỉ đạo TP Đà Nẵng cần quan tâm đến khu cách ly, tiếp tục các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ bệnh nhân, cán bộ y tế tại các cơ sở y tế khác như Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, ông Nguyễn Trường Sơn cũng đã đến thăm khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 thăm, động viên cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, trực tiếp kiểm tra công tác quản lý, điều trị bệnh nhân. Tại đây, nhiều bác sĩ tình nguyện ở lại điều trị cho bệnh nhân đến khi hết dịch.

Tại tâm dịch miền Trung, các hoạt động phòng chống dịch đều diễn ra hết sức chính xác và khẩn trương. Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân, ngày càng có nhiều ca nhiễm được phát hiện, cách ly kịp thời nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm.

