Chà vỏ chuối lên mặt hàng ngày vừa chữa bệnh ngoài da còn trị mụn, xóa mờ nếp nhăn

Chuối là loại trái cây bổ dưỡng, không chỉ phần thịt quả mà vỏ chuối cũng có nhiều lợi ích khác trong cuộc sống. Tìm hiểu những tác dụng làm đẹp bằng vỏ chuối, vừa trị được các bệnh ngoài da không cần thuốc lại giúp da trắng mịn, xóa nếp nhăn.

1. Vỏ chuối trị mụn cóc



Mụn cóc rất dễ lây lan và không phải dễ dàng để chữa trị triệt để. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng này hãy lấy vỏ chuối chà lên mụn cóc, mụn cơm sẽ thấy các nốt mụn teo dần lại.

2. Vỏ chuối trị lở loét



Trong Đông y, vỏ chuối là một bài thuốc rất hữu hiệu trong việc trị các vết thương lở loét. Công thức bao gồm phơi khô vỏ chuối đem đun với lá thồm lồm và đường đỏ thành nước uống có tác dụng giảm viêm nhiễm, lở loét và lợi tiểu.

3. Vỏ chuối trị ngứa ngoài da



Ngứa ngoài da không dứt có thể do sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm. Các thí nghiệm thực tiễn cho thấy, chà vỏ chuối lên vùng da bị ngứa có tác dụng chữa trị cực tốt đối với các bệnh ngứa và bệnh phù chân do vi khuẩn hoặc nấm gây nên.



Xoa vỏ chuối lên da 10 phút cũng có thể xoa dịu cơn ngứa da do côn trùng cắn hay muỗi đốt.

4. Vỏ chuối làm trắng răng



Nhờ chứa hàm lượng lớn potasssium, một hợp chất có tác dụng làm sạch mảng bám, tẩy trắng răng bị ố vàng do dùng trà, cafe nên vỏ chuối có tác dụng làm sạch và trắng răng tự nhiên. Cách làm thì vô cùng đơn giản, bạn chà mặt trong nhẹ của vỏ chuối lên răng 2 - 3 lần mỗi tuần, chà sau khi đánh răng và sau đó xúc miệng lại với nước sạch.

5. Vỏ chuối làm trắng da



Đắp vỏ chuối lên da 10 phút mỗi ngày, để da được cung cấp các vitamin E, C, đảm bảo bạn sẽ thấy được tác dụng cho làn da trắng sáng , mịn màng của vỏ chuối.

6. Vỏ chuối trị mụn



Vỏ chuối rất giàu vitamin C, E, kali, sắt và kẽm, các hợp chất kháng viêm có khả năng chữa lành vết thương hở. Do đó, chà vỏ chuối lên mặt hai lần mỗi ngày sẽ có tác dụng làm lành vết mụn mủ, Vỏ chuối rất giàu vitamin C, E, kali, sắt và kẽm, các hợp chất kháng viêm có khả năng chữa lành vết thương hở. Do đó, chà vỏ chuối lên mặt hai lần mỗi ngày sẽ có tác dụng làm lành vết mụn mủ, Mụn trứng cá nhanh chóng, giảm hiện tượng mụn sưng đỏ nhiễm trùng.

7. Giảm nếp nhăn



Nhờ thành phần vitamin C và chất Nhờ thành phần vitamin C và chất chống oxy hóa trong vỏ chuối giúp cải thiện độ đàn hồi cho da, cải thiện nếp nhăn do mất độ đàn hồi hay thiếu hụt collagen. Cách làm dùng vỏ chuối cắt thành miếng nhỏ, đắp lên vùng da dưới mắt khoảng 30 phút rồi rửa sạch và thoa kem dưỡng ẩm. Thực hiện cách này 3 lần mỗi tuần sẽ thấy bọng mắt được cải thiện.

8. Làm mờ sẹo



Nhờ chứa nhiều axit béo nên vỏ chuối có tác dụng chẳng khác gì loại thuốc làm mờ sẹo tự nhiên. Dùng vỏ chuối đắp lên vùng da có sẹo, để qua đêm, sáng hôm sau rửa lại bằng nước sạch. Bạn nên kiên trì thực hiện cách này mỗi ngày để thấy vết sẹo mờ dần đi.

9. Giúp loại bỏ xước măng rô



Xước măng rô khi da quá khô, thô ráp do thiếu hụt dưỡng chất. Vỏ chuối rất giàu enzyme, có tác dụng làm mềm vùng da ở cạnh móng, dùng vỏ chuối thoa lên các ngón tay, chờ khoảng 15 phút là bạn có thể dùng dụng cụ loại bỏ xước măng rô.

