9 mẹo thần thánh trong bữa ăn giúp chị em ăn gì cũng nhanh no, cân nặng vẫn giảm vèo vèo

Theo Brightside, có 9 tuyệt chiêu hay ho trong các bữa ăn giúp chị em đánh lừa thị giác, không ăn cũng thấy no, không cần kiêng khem mà vẫn giảm cân an toàn.



Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ăn cay giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, quên đi cảm giác đói. Do đó, nhiều chuyên gia khuyến cáo, người giảm cân nên thêm một chút ớt vào bữa ăn hàng ngày.



2.Thêm bạc hà



Rau bạc hà với mùi vị thơm mát vừa ít calo lại hỗ trợ tiêu hóa và có tác dụng cản trở cơn thèm ăn hiệu quả. Bạc Hà còn hỗ trợ trao đổi chất, thúc đẩy quá trình giảm cân. Bạn có thể thêm bạc hạ vào các món ăn hoặc thậm chí chỉ cần đốt nến thơm hương bạc hà cũng hỗ trợ giảm cân rồi.



Trong các bữa tiệc hay liên hoan thường có nhiều đồ uống có ga hay nước ngọt. Các loại nước này thường chứa nhiều đường không tốt cho việc giảm cân nhưng bạn lại chẳng thể cưỡng lại. Vậy hãy sử dụng những chiếc cốc hình trụ cổ cao.



Theo tập san British Medical Journal, những chiếc ly cao này có thể "đánh lừa" não bộ rằng mình đang uống nhiều hơn, nhưng thực tế thì ít hơn rất nhiều để bạn "hãm phanh" kịp thời. Nếu bạn cho thêm đá lạnh vào thì lượng nước uống vào lại càng ít đi nữa.



Các loại chén bát dùng để trang trí bữa ăn cũng mang lại cảm giác hào hứng, ngon mắt cho mâm cơm của bạn. Theo nghiên cứu từ Đại học Oxford, việc sử dụng các loại chén bát có màu sắc tương phản với màu thực phẩm tạo cảm giác nhanh no, cho chị em ăn ít lại.



Hiện các nhà khoa học vẫn chưa lý giải rõ ràng về điều này, nhưng thực tế là nếu sử dụng bộ đồ ăn màu đỏ thì những người này thường ăn ít đi trông thấy.



6. Ăn bằng tay không thuận



Vẫn biết rằng ăn bằng tay không thuận chẳng khác nào đang đánh đố chính mình nhưng nó lại cóc tác dụng hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu chỉ ra ăn bằng tay không thuận sẽ khiến bạn ăn chậm lại, dạ dày phát ra tín hiệu "đã no" chuyển đến não nhanh hơn và làm bạn ăn ít đi.



Kết hợp việc ăn bằng tay không thuận với kỹ thuật nhai rời rạc, chậm rãi cũng làm bạn có cảm giác nhanh no hơn đấy.



Nhiều người thích tráng miệng ngọt ngào bằng các loại thạch hoa quả, bánh hay kem. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn vẫn tăng cân dù trong bữa ăn bạn chẳng đụng đũa là bao. Do đó, hãy chuyển sang các loại thực phẩm ngọt khác lạ hơn nhưng vẫn tốt cho sức khỏe như trà thảo mộc có vị ngọt tự nhiên chẳng hạn.



Với người giảm cân càng cần uống nhiều nước để tăng cường trao đổi chất. Bạn cần nhớ nhất định phải uống 1 ly nước trước bữa ăn để tạp cảm giác no, khiến bạn ăn ít đi. Mặt khác, đừng để cơ thể bị thiếu nước vì nó sẽ gây ra phản ứng tương tự như khi đói bụng. Những lúc đói hãy nhớ lấp đầy dạ dày bằng 1 cốc nước.



Các chị em muốn giảm cân giữ dáng luôn ý thức được việc ăn nhiều rau trong bữa cơm. Giàu rất giàu chất xơ, tạo cảm giác nhanh no mà bạn không phải nạp nhiều chất béo như thịt lợn, thịt bò... Bạn hoàn toàn có thể ăn món rau xào với mỡ hoặc dầu để thay thế cho các loại thịt giàu chất béo.

