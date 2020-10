9 ngư dân hoảng loạn khi tàu cá bất ngờ bị mắc cạn khi đang trên đường tránh bão số 8

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cố chạy nhanh khi đèn vàng, người phụ nữ bị ô tô húc bay giữa ngã tư

Theo luật thì bạn đã cần phải giảm tốc độ khi có đèn vàng và dừng hẳn khi có đèn đỏ, tuy nhiên người phụ nữ trong clip dưới đây không làm như vậy và gặp phải một tai nạn thương tâm với ô tô ngay giữa ngã tư.