90 tuổi vẫn đam mê điện tử, cụ bà trở thành game thủ Youtube già nhất thế giới

Mới đây, một cụ bà 90 tuổi tại Nhật Bản đã được xác nhận là game thủ Youtube già nhất thế giới. Hamako Mori, được biết đến nhiều hơn qua cái tên Gamer Grandma (game thủ bà thím) và sở hữu một kênh YouTube với 300.000 lượt sub. Bà Mori bắt đầu chơi game từ 39 năm trước, tới năm 2015 bà bắt đầu lập kênh Youtube và nhanh chóng trở thành một kênh trực tuyến được đông đảo người theo dõi và yêu mến.

Mỗi tháng bà thường đăng tải 4 video, với đủ nội dung từ "đập hộp" điều khiển trò chơi mới hay livestream trực tiếp khả năng chơi game thần sầu của mình. Với 'kinh nghiệm' gần 40 năm chơi điện tử, bà Mori được rất nhiều người theo dõi bởi kĩ năng chơi game đỉnh cao và tính cách hài hước, dí dỏm. Một trong những series game yêu thích của bà là Grand Theft Auto (GTA) và bà thường đăng tải video về loạt game này.

Bà Mori đã được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là game thủ Youtube già nhất thế giới. Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ bà 90 tuổi này vẫn giữ được tinh thần lạc quan và tươi trẻ. Bà Mori vui vẻ nói: "Sống được từng này tuổi, tôi cảm thấy rõ chơi game là lựa chọn đúng đắn. Tôi đang thực sự tận hưởng cuộc sống của mình – nó toàn màu hồng". Người xem rất ưa thích kênh của bà bởi bà luôn có những cách dẫn dắt vô cùng dí dỏm, độc đáo.

Hamako Mori từng chia sẻ một khi cụ đã bắt đầu chơi thì thường cảm thấy rất vui vẻ và không thể ngừng được. Có một thời gian cụ bà 90 tuổi này mê trò Dauntless tới nỗi thức tới 2 giờ sáng để chơi và không đụng tới bất kì game nào khác.

Bà Mori cũng có một thú vui khác là sưu tập các loại điều khiển chơi game trong nhiều thập kỷ qua, nổi bật trong đó có Cassette Vision ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 30/6/1981. Cụ bà tâm sự: "Tôi thấy chơi game cực kì thú vị và tôi nghĩ thật không công bằng nếu chỉ tụi trẻ được chơi".

Tại Mỹ, cụ bà Shirley Curry 84 tuổi cũng là một game thủ kì cựu trên Youtube với gần 900.000 lượt sub. Bà là một góa phụ, có 4 người con trai và 9 đứa cháu nhỏ, rất được nhiều người yêu mến khi sở hữu kỹ năng chơi game thần sầu và không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh. Trò chơi ưa thích của bà là Skyrim, và bà thường xuyên đăng tải video và livestream về trò chơi này trên kênh Youtube của mình.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ