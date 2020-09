9x đến công an đầu thú vì... lỡ sống chung với bạn gái nhí 15 tuổi

Tin tức mới nhất ngày 27/9, Zing dẫn lại thông tin từ Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp ) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra đối tượng Phan Trung Em (23 tuổi, ngụ xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Được biết, Trung Em được gia đình đưa đến cảnh sát địa phương đầu thú sau hơn 1 năm bỏ trốn truy nã vì sống chung và nhiều lần xâm hại bạn gái 15 tuổi.

Đối tượng Phan Trung Em

Theo thông tin từ cảnh sát, Trung Em quen biết và nảy sinh tình cảm với em N.T.M.D. (sinh năm 2004, ngụ huyện Châu Phú). Khi người yêu cùng mẹ đến xã Phú Cường (huyện Tam Nông) thuê mặt bằng mở quán buôn bán thì Trung Em cũng đi theo, đến đây xin ở trọ tại quán và đi làm công nhân.

Trong thời gian ở trọ tại đây, Trung Em đã nhiều lần xâm hại tình dục bạn gái 'nhí' (khi đó D. mới 15 tuổi). Khi phát hiện con gái có quan hệ tình cảm với Trung Em, mẹ của D. đã ngăn cấm cả hai qua lại.

Sau đó, Trung Em đã dẫn bạn gái bỏ nhà đi, đến Bình Dương thuê nhà trọ và sống chung với nhau như vợ chồng. Cho đến tháng 7/2019, nam thanh niên 23 tuổi được Công an huyện Tam Nông mời đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Trung Em đã thừa nhận việc xâm hại tình dục bạn gái nhiều lần khi D. còn chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại để chờ điều tra, Trung Em đã bỏ trốn. Cảnh sát sau đó đã ra lệnh truy nã đối tượng này.

