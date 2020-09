9x lên kế hoạch tinh vi không tưởng để giả vờ mua mô tô rồi tẩu thoát, đem đi tiêu thụ liên tỉnh

Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa phá chuyên án lừa đảo liên tỉnh, bắt một nghi phạm dàn cảnh mua mô tô phân khối lớn rồi lừa lấy xe vào TP.HCM tiêu thụ. Ngày 12/9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thống (27 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Thống bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu nạn nhân là ông Lê Hồng Phong (41 tuổi, ngụ phường 5, TP Tuy Hòa). Được biết ông có đăng tải bài đăng rao bán một mô tô hiệu Honda CB1100 vào trang chotot.com trên Facebook.

Ngày 24/8, một thanh niên đã gọi cho ông Phong để hỏi mua xe, tự giới thiệu tên Hòa, làm nghề xây dựng, nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa. Hòa ngã giá mua chiếc mô tô trên với giá 125 triệu đồng và được ông Phong đồng ý bán.



Sáng 26/8, cả hai đồng ý sẽ đến xem xe và giao dịch tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa. Hòa dẫn theo hai thanh niên đến xem xe để mua. Hòa bảo hai thanh niên đi cùng xem lốc máy mô tô, còn Hòa hỏi ông Phong cho mượn khóa xe để kiểm tra máy, chạy thử. Sau đó, Hòa nổ máy xe, điều khiển ra khỏi nhà hàng Phú Anh rồi chạy mất.

Ông Phong đã bảo công an ngay sau đó và tới ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác lập chuyên án truy xét. Ban chuyên án phân công các tổ công tác vào TP.HCM, Long An, Kiên Giang để xác minh, truy tìm nghi phạm bởi khả năng đối tượng đem xe đi tiêu thụ liên tỉnh. Kết quả điều tra xác định Hòa tên thật là Trần Văn Thống.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Thống khai nhận: Do nợ nần quá nhiều, muốn kiếm tiền tiêu xài cá nhân, Thống đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm vào những người bán mô tô phân khối lớn. Thủ đoạn là khi đến mua xe, Thống đề nghị chạy, thử kiểm tra xe rồi tẩu thoát, chiếm đoạt xe.

Khi thấy ông Lê Hồng Phong rao bán mô tô, Thống gọi điện thoại trao đổi mua xe. Thống giới thiệu mình tên là Hòa, quê ở Quảng Nam, nhà ở hẻm đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, làm nghề xây dựng. Để lời nói dối thêm đáng tin, Thống đã lên Facebook đăng tuyển hai thợ hồ với mục đích sẽ cùng Thống đi xem xe tạo lòng tin với ông Phong, dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Sau khi thuê được hai thợ hồ, Thống liên hệ ông Phong đến xem, mua xe. Ngoài ra, Thống còn gọi điện thoại, thuê một người bạn từ Long An ra Phú Yên để cùng chạy xe về TP.HCM tiêu thụ tang vật.

Sáng 26/8, Thống đến gặp hai thợ hồ và nói sẽ dẫn cả hai đi làm. Hai người thợ hồ kể Thống giới thiệu mình tên Hòa, làm xây dựng công trình tại Bệnh viện Mắt Phú Yên. Tuy nhiên, sau đó Thống bảo hai thợ hồ trên đến xem giúp xe để Thống mua. Tưởng thật, hai thợ hồ đến xem xe theo yêu cầu của Thống. Thống mượn khóa xe của ông Phong nói để nổ máy cho thợ xem xe chạy thử rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi lấy được xe, Thống cùng người bạn chạy về TP.HCM, bán được 73 triệu đồng.

Đáng chú ý đây không phải vụ chiếm đoạt tài sản đầu tiên Thống thực hiện. Cơ quan công an đã tạm giữ mô tô Honda CB1100 và bốn mô tô khác cùng nhiều tang vật, nghi liên quan đến các vụ cướp, lừa đảo, trộm cắp xe mà Thống đã thực hiện ở TP.HCM, Long An và một số tỉnh phía nam.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ