Ác phụ "bỏ quên" 2 con gái tử vong trên xe oto rồi thản nhiên nhậu tới khuya, theo trai lạ về nhà

Vào tối 3/9, chị Maria Takeuchi (26 tuổi, ở thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa, Nhật Bản ) đã lái xe ra ngoài cùng 2 con gái là Mayuri (6 tuổi) và Yurie (3 tuổi). Sau đó, chị lái xe quay về trung tâm thành phố. Phẫn nộ thay, chị lại để các con trên xe rồi đến phố giải trí để uống rượu một mình.

“Tôi vào bãi đỗ xe khoảng 9h tối, để lại một ít đồ ăn cho các con rồi một mình đến phố giải trí để uống rượu một mình”, Maria thản nhiên kể lại. Người mẹ vô tâm đã chơi bời và say xỉn cho tới 5h sáng hôm sau và trở về nhà cùng một người đàn ông gặp ở quán bar. Tới khi nhớ ra hai cô con gái đáng thương trong xe oto đã là 12h40 trưa ngày hôm sau. Điều này đồng nghĩa với việc 2 cô bé đã bị bỏ lại trong xe oto ngót nghét 15 tiếng đồng hồ.

Chiếc xe nơi 2 em bé bị bỏ lại suốt 15 tiếng đồng hồ Chiếc xe nơi 2 em bé bị bỏ lại suốt 15 tiếng đồng hồ

Khi được tìm thấy, 2 bé gái đã bất tỉnh và được tuyên bố đã tử vong 2 giờ sau khi đưa tới Bệnh viện . Khám nghiệm tử thi cho thấy, hai bé gái tử vong vì bị mất nước và say nắng. Theo chính quyền địa phương, ngày xảy ra sự việc tại khu vực thành phố Takamatsu bước vào giai đoạn nắng nóng cao nhất có thể chạm ngưỡng 37.5 độ C và nhiệt độ thấp nhất cũng trên 28 độ C. Thế nhưng nhiệt độ bên trong xe sẽ cao hơn nhiều, người lớn còn khó có thể chịu được.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nắng nóng có thể làm nhiệt độ trong xe oto tăng cao hơn bên ngoài lên tới hon 10 độ C trong điều kiện đóng kín cửa. Đặc biệt đáng chú ý là sự tăng nhiệt của Trẻ em có thể gấp 5 lần người lớn dẫn tới việc các em sẽ là đối tượng bị nắng nóng ảnh hưởng nhiều nhất.

2 em bé xấu số tử vong vì sự vô tâm của người mẹ

Tuy nhiên, "ác phụ" Maria dường như vẫn không hề cảm thấy hối lỗi về những gì mình đã gây ra. Khi bị đội cứu hộ tra hỏi, Maria thậm chí còn nói dối rằng cô vào nhà vệ sinh vì bụng khó chịu, phải 2 giờ sau mới quay lại xe. Nhưng cảnh quay từ camera giám sát cho thấy, Maria đã đi bar uống rượu chứ không phải ở trong nhà vệ sinh như cô nói.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và tìm hiểu xem đằng sau hành động vô tâm tới cực điểm này của người mẹ có động cơ nào khác không.

Hiện tại Maria đã bị bắt giữ vì tình nghi bỏ rơi và gây ra cái chết cho 2 con gái.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ