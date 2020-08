Để chuột lúc nhúc bò vào quầy thức ăn, Aeon Việt Nam chính thức lên tiếng

Cụ thể, vào ngày 8/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết đăng tải nhiều hình ảnh ở một quầy ăn ở trung tâm thương mại. Nhiều người không khỏi kinh hãi khi thấy trong ảnh là 2 con chuột đang bò lúc nhúc trên các khay đựng đồ ăn. Điều này còn dẫn đến tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng.

Bài viết được chia sẻ trên mạng.

Sau khi đăng tải không lâu, bài viết đã được chia sẻ rầm rộ, nhiều người còn kêu gọi nhau tẩy chay địa điểm ăn uống này. Khi đó, liên quan đến vụ việc, người đăng tải bài viết là anh T.T.B (ngụ TP.HCM) chia sẻ trên VTC News rằng nơi xảy ra vụ việc là tại Aeon Mall.

Cụ thể, những hình ảnh này được anh chụp vào khoảng 14h ngày 6/8 ở một quầy thức ăn trong Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú (quận Tân Phú, TP.HCM).





Theo thông tin từ Báo Người Lao Động , ngay sau vụ việc Aeon Việt Nam đã nhanh chóng kiểm tra với các bên liên quan và chính thức xác nhận, hình ảnh mà mạng xã hội lan truyền là đúng sự thật. Được biết, sự cố này xảy ra vào chiều 6/8.

Bên cạnh đó, AeonViệt Nam cũng đã gửi lời xin lỗi và cam kết sẽ không để những việc như vậy xảy ra trong tương lai: "Aeon Việt Nam xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng vì đã để sự việc này xảy ra. Chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố để đem lại sự an tâm cho khách hàng và không để sự việc tương tự xảy ra lần nữa".

Được biết, ngay khi phát hiện sự việc, Aeon Tân Phú cũng đã nhanh chóng tiến hành vệ sinh quầy kệ, khay đựng thức ăn, dụng cụ chế biến và sàn nhà. Bên cạnh đó, khu vực ẩm thực Việt Nam cũng tạm thời bị đóng cửa đến khi sửa chữa hoàn thành, kiểm tra và rà soát lại toàn bộ hệ thống tủ, quầy, kệ trong khu vực Delica.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ