AFF Cup hoãn đến khi nào và tại sao đối thủ của ĐT Việt Nam lại hớn hở?

Sau cuộc họp chiều 30/7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng thuận với đề xuất thay đổi ngày khai mạc AFF Cup 2020.

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch vào tháng 11 và 12 năm nay, sau khi kết thúc loạt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam chưa thể bảo vệ ngôi vương

Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại được xem là không phù hợp để các quốc gia Đông Nam Á cử đội tuyển tranh tài với nhau.

Do Covid, lễ bốc thăm dự kiến được tiến hành vào tháng 6 vừa qua cũng đã không thể diễn ra.

Theo tiết lộ của ông Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp đã thống nhất chuyển AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021.

Trên đây dĩ nhiên chỉ là đề xuất. Hội đồng AFF sẽ họp bàn để xem xét trước khi ra quyết định cuối cùng.

Việc hoãn AFF Cup là tin tức đáng mừng cho nhiều đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo, đặc biệt là Thái Lan.

Thái Lan rất vui khi AFF Cup chuyển sang 2021

Thai League sẽ bắt đầu vào tháng 9 và nếu AFF Cup (không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA) diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, các CLB đều có quyền từ chối nhả quân.

Thái Lan đã phải tính đến nước cử đội U23 hoặc U19 dự kỳ AFF Cup sắp tới.

Các nước Indonesia, Malaysia cũng phấn khởi ra mặt vì giải VĐQG của họ đã hoãn nhiều tháng nay, khiến cho các tuyển thủ không có thể lực, cảm giác bóng tốt nhất.

Khoảnh khắc tự hào, xúc động khi ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018