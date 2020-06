Ai cũng nghĩ Park Bom phát tướng do dao kéo nào ngờ nguyên nhân thật sự là do căn bệnh này

Vài năm trở lại đây, hình tượng của Park Bom luôn gắn liền với những biệt danh như "thảm họa dao kéo", và luôn bị coi là hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.



Trong lễ trao giải Grand Bell Awards diễn ra vào ngày 3/6, Park Bom khiến dân tình sửng sốt bởi gương mặt cứng đơ sưng phù, ngoại hình phát tướng như tăng cân mất kiểm soát. Cư dân mạng lại xôn xao rất có thể cô đang hứng chịu hậu quả dao kéo.

Gương mặt của Park Bom hồi năm 2006

Ngờ đâu, nguyên nhân thật sự khiến ngoại hình của Park Bom ngày càng biến dạng lại là những căn bệnh nguy hiểm. Năm 2014, trên chương trình "2NE1TV", Park Bom cho biết cô mắc bệnh sưng hạch bạch huyết. Căn bệnh này là nguyên nhân khiến gương mặt nữ ca sĩ sưng vù.

Tiếp đó, tháng 4/2018, Park Bom còn chia sẻ về scandal dùng chất cấm gây chấn động châu Á đồng thời tiết lộ mắc căn bệnh ADD (Attention Deficit Disorder - Rối loạn thiếu chú ý), phải dùng thuốc từ hồi cấp 3. Bệnh tật cùng với áp lực công việc khiến cô bị stress nhiều và không thể kiểm soát cân nặng của mình.

Sưng hạch bạch huyết là gì?



Trong lần biểu diễn cùng 2NE1 trên sân khấu "Yoo Hee Yeol's Sketchbook" vào năm 2014, khán giả bất ngờ với hình ảnh Park Bom bị sưng nổi cục rõ rệt ở phần cổ. Đó chính là vị trí hạch bạch huyết của cô bị sưng.



Hạch bạch huyết (hay hạch lympho) là một trong vô số các cấu trúc trơn, hình bầu dục dẹp, rải rác dọc theo các mạch bạch huyết. Hạch bạch huyết có mặt ở khắp cơ thể nhưng thường tập trung nhiều ở các vùng như cổ, nách, bẹn.

Park Bom tại lễ trao giải Grand Bell Awards diễn ra vào ngày 3/6 khiến dân tình sửng sốt

Hạch bạch huyết có chức năng vô cùng quan trọng đối với hệ miễn dịch . Bên trong các hạch này chứa các tế bào bạch huyết, có chức năng làm bộ lọc, ngăn chặn các yếu tố gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Hạch bạch huyết bị sưng, viêm nổi cục chứng tỏ cơ thể đang chống lại các yếu tố nhiễm trùng do vi khuẩn virus xâm nhập. Như trường hợp của Park Bom có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc viêm họng hoặc nhiều bệnh khác.

Hạch bạch huyết sưng thấy rõ trên cổ Park Bom năm 2014

Một số nguyên nhân gây sưng hạch bạch huyết:



Do nhiễm trùng, hạch bạch huyết sưng chứng to các tế bào bạch huyết đang phải làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đó có thể là do virus, vi khuẩn như viêm họng, sởi, thủy đậu, cảm lạnh do virus, tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn, nhiễm virus adenovirus, nhiễm siêu vi Herpes...

- Do tình trạng sưng viêm: Một số căn bệnh gây sưng viêm như thấp khớp, lupus ban đỏ hệ thống, Dị ứng với thuốc... cũng làm hạch bạch huyết bị sưng.

- Ung thư: Thông thường người mắc ung thư nổi hạch bạch huyết cho thấy bệnh đã ở giai đoạn di căn. Khối u tấn công các hạch bạch huyết gây ra hiện tượng nhiễm trùng, viêm sưng. Một số bệnh ung thư liên quan như: ung thư hạch bạch huyết, bệnh bạch cầu ác tính, ung thư máu hay các bệnh ung thư di căn...

- Một số nguyên nhân khác như bệnh rối loạn chuyển hóa lipid di truyền, tình trạng miễn dịch khi cấy ghép, bệnh sarcoidosis...

Tình trạng sưng hạch bạch huyết của Park Bom đã được phát hiện từ năm 2014. Nếu tới nay chúng vẫn tồn tại thì nhiều khả năng nữ ca sĩ đang mắc căn bệnh nguy hiểm nào đó.

Rối loạn thiếu chú ý là gì?



Park Bom tiết lộ mắc căn bệnh rối loạn thiếu chú ý từ năm 2018. Cô nói đã phải dùng thuốc điều trị từ thời học trung học và cấp 3. Hậu quả từ việc sử dụng các loại thuốc này cũng khiến nữ ca sĩ phát tướng.

Gương mặt khác lạ theo thời gian



Bệnh rối loạn thiếu chú ý (ADD) có tính chất tương tự nhưng không có các triệu chứng tăng động như ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - Rối loạn tăng động giảm chú ý). ADD khác ADHD ở điểm người bệnh không có các triệu chứng của tăng động như luôn đi lại, di chuyển và hay bồn chồn, bứt rứt lo lắng...



Các triệu chứng của bệnh rối loạn thiếu chú ý (ADD):

- Rất khó hoặc không thể tập trung làm việc gì đó

- Không thích hoặc lảng tránh những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ trong thời gian dài.

- Hoạt động không có tổ chức và hay quên.

- Không chú ý đến chi tiết.

- Không có khả năng tranh luận với người khác

- Dễ gây ra những sai lầm bất cẩn.

- Rất khó để tuân theo hướng dẫn của ai đó.

ADD thường được chẩn đoán nếu trẻ dưới 16 tuổi có đủ 6 triệu chứng không chú ý (5 hoặc nhiều hơn đối với thanh thiếu niên) và xảy ra trong ít nhất 6 tháng liên tục nhưng không có dấu hiệu hiếu động thái quá.





Theo Hà Ly/SKCĐ