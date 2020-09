Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm đủ điều kiện xuất viện, ông bà ngoại sẵn sàng nhận cháu

Chiều 1/9, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin về tình hình sức khoẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm, Hà Nội. Ông Thái Bằng Giang – Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, Sức Khỏe cháu bé đang rất tốt, tiến triển rất tích cực. Bây giờ bé trai đã không phải điều trị gì nữa và không cần tiêm kháng sinh.

Cũng theo BS Giang, khi nhập viện, bé trai chỉ nặng 2,2 kg nhưng bây giờ, bé đã tăng lên 2,6 kg. Bé tự bú bình, có thể tự chơi rất ngoan, không hề khóc. Tuy nhiên, tạm thời bé Đ. vẫn phải được nuôi dưỡng và theo dõi bởi các bác sĩ.

Bé trai tăng thêm 0,4kg, khỏe mạnh, sẽ sớm được xuất viện

Nói về trách nhiệm nuôi dưỡng bé sau khi xuất viện, ông Vũ Việt Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để làm công văn đến Sở LĐTBXH Hà Nội đề xuất đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội , để bé tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.

Mặt khác, Báo Lao động cho hay, phía bệnh viện cũng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm AND của bé với ông ngoại. Nếu kết quả xác nhận 2 bên có huyết thống mà gia đình có nguyện vọng nuôi dưỡng bé Đ. thì bệnh viện có thể xem xét bàn gia cháu bé cho gia đình.

Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm AND của bé Đ. với ông ngoại không giống, bệnh viện sẽ đưa bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.

Báo Dân sinh cũng cho hay, bố mẹ của cô gái 20 tuổi (người đã sinh em bé) sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng từ Ninh Bình lên Hà Nội để sớm làm các thủ tục xét nghiệm ADN và nhận cháu về nuôi. Được biết, phía gia đình bạn trai của cô gái trẻ cũng đã chấp thuận mối quan hệ tình cảm của cả hai.



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân trú tại nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên A, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe giữa 2 tường của 2 dãy nhà trọ.

Ngay lập tức người dân trong xóm trọ đã hô hoán, tìm các phương tiện hỗ trợ để phá tường, giải cứu cháu bé.



Bé được sơ cứu tại Trạm y tế Thị trấn Trâu Quỳ, sơ cứu, cắt rốn và tắm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Nhận thấy tình trạng bé hơi yếu, các bác sĩ đã chuyển bé sang bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng xác định mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi tên là N.K.H (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình), hiện đang là sinh viên năm 2 tại trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Theo điều tra bước đầu, H. có thai ngoài ý muốn với bạn trai nhưng sợ ảnh hưởng tới việc học nên đã giấu bạn bè và gia đình chuyện mang thai , sinh con rồi lén vứt bỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Hà Ly/SKCĐ