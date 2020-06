Phim xác sống của Yoo Ah In và Park Shin Hye khởi đầu rực rỡ khi xác lập kỷ lục ngày đầu ra rạp

Bộ phim xác sống mang tên #Alive của Park Shin Hye và Yoo Ah In ngày đầu tiên ra rạp đã thiết lập kỷ lục tại phòng vé nội địa.

Ngày 25/6, theo thông báo chính thức từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim xác sống #Alive với sự tham gia của Park Shin Hye và Yoo Ah In được khởi chiếu từ ngày 24/6 đã thu hút 204.071 lượt khán giả tới rạp chỉ tính trong ngày đầu tiên ra mắt.



Con số này đã giúp #Alive trở thành bộ phim mới có lượng người xem ngày công chiếu đầu tiên cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc. Tính đến 8h50 sáng 25/6, con số được ghi nhận đã tăng lên 208.077 lượt.



Chưa dừng lại ở đó, tính trong 6 tháng đầu năm 2020, #Alive còn là bộ phim có lượt người xem ngày đầu tiên khởi chiếu cao thứ hai tại xứ sở Kim Chi (đứng sau The Man Standing Next của Lee Byung Hun, ra mắt tháng 1/2020 với 252.058 khán giả trong ngày đầu tiên khởi chiếu).

Được biết, #Alive là bộ phim hành động sinh tồn lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc trong khung cảnh một căn bệnh bí ẩn bùng phát. Căn bệnh này khiến những người nhiễm biến thành xác sống và tấn công những người bình thường khác.

Dịch bệnh tại Seoul lây lan chóng mặt, những người còn sống sót bị mắc kẹt bên trong căn hộ không thể bắt sóng điện thoại, truy cập wifi hay nhắn tin, gọi điện liên lạc với bên ngoài.

Trong phim #Alive, Yoo Ah In và Park Shin Hye đảm nhận hai vai chính Joon Woo và Yoo Bin - hai người sống sót bị cô lập giữa lòng thành phố nguy hiểm. Để sống sót, cả hai phải tìm mọi cách để bắt được sóng viễn thông để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Sau khi công chiếu, bộ phim ngay lập tức đã nhận được nhiều lời khen của khán giả và giới phê bình. Bộ phim này cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục công phá phòng vé Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.

