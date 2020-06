Ám ảnh bé trai 19 tháng tuổi sốc nhiệt hôn mê vì bị bỏ quên trên xe ô tô suốt 3 tiếng dưới trời nắng

Trẻ nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc nhiệt



Ngay sau đó, gia đình đưa bé đến trạm Y tế xã sơ cứu, sau đó bé được chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch. Tại đây, nhận thấy trẻ bị sốt cao 41 độ C, có tình trạng co giật nên bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.



Bác sĩ Nguyễn Văn Huy, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bé trai nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao trên 40 độ.



Qua thăm khám bác sĩ kết luận trẻ bị sốc nhiệt do ở trên xe ô tô dưới trời nắng quá lâu. Các kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị rối loạn đông máu, bạch cầu tăng, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ kali được điều trị tích cực.

May mắn là tình trạng Sức Khỏe của trẻ tốt lên dần. Trẻ tính táo dần, ngừng thở oxy, giảm sốt, thỉnh thoảng có cơn co do mất nước điện giải. Trẻ được chuyển lên Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị.