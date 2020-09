Ám ảnh chiều cao, giới trẻ Trung Quốc sẵn sàng phẫu thuật cắt xương đùi để cao lên vài centimet

Dù theo thống kê của giới chuyên gia thế giới, châu Á là khu vực có mức tăng trưởng được xếp vào hạng vượt bậc về chiều cao trong vòng 100 năm (1914-2014) thể nhưng điều này vẫn là chưa đủ với nhiều người trẻ tại châu Á đặc biệt là tại Trung Quốc

5 USD / lọ. Trước đó, một số công ty bị tố giác lừa đảo với các sản phẩm tăng trưởng chiều cao có hại cho Nỗi ám ảnh về chiều cao khiến người dân Trung Quốc đặt tới mức độ cực đoan khi phụ huynh tại quốc gia này thường cho con đeo đai giữ thẳng lưng cả ngày từ khi còn nhỏ để tránh việc con cái bị gù. Không chỉ sử dụng thực phẩm như sữa hay những loại đồ ăn chứa nhiều canxi, nhiều thanh niên Trung Quốc còn tìm tới những loại thuốc dân gian thần bí hay không rõ nguồn gốc để đạt được chiều cao lý tưởng. Các loại thuốc tăng trưởng có thể tìm thấy ở nhiều hiệu thuốc với giá khoảng/ lọ. Trước đó, một số công ty bị tố giác lừa đảo với các sản phẩm tăng trưởng chiều cao có hại cho Sức Khỏe

Số liệu về chiều cao trung bình của đàn ông và phụ nữ Trung Quốc

Mới đây nhất, tại Trung Quốc rộ lên trào lưu phẫu thuật kéo dài chân (Limb lengthening) để cải thiện chiều cao bằng mọi giá vì lo ngại bản thân mất nhiều cơ hội vì ngoại hình thấp bé. Với họ, chiều cao lý tưởng được coi là một trong những yếu tố quan trọng, là giấy thông hành cho ngưỡng cửa vào đời.

Cô gái tên Cheng Qi (18 tuổi, ở Bắc Kinh) trưởng thành với chiều cao 1,63 m, vẫn được xem là chưa lý tưởng. Mơ ước của cô là 1,7 m - chiều cao tối thiểu để trở thành người mẫu. Cheng chấp nhận phương pháp kéo dài chân đầy nguy hiểm: cắt đôi xương đùi, nối chúng lại bằng đinh thép và chờ xương mọc lại. Một số ca phẫu thuật không mang lại thành công, thậm chí tàn tật suốt đời. Nhưng cô gái 18 tuổi vẫn đồng ý thực hiện ca phẫu thuật tốn kém và nguy hiểm.

Hình ảnh mô tả quy trình của phương pháp phẫu thuật Limb Lengthening này

Phương pháp này đã được tạp chí International Orthopedics dẫn lại một nghiên cứu năm 2006 cho thấy phẫu thuật kéo dài chân có thể gây biến chứng và rủi ro nguy hiểm như kéo dãn mạch máu, gãy xương , tổn thương dây thần kinh, thậm chí tê liệt. Bất chấp ảnh hưởng có thể xảy đến, Cheng hay nhiều thanh niên vẫn chấp nhận đặt cược mạng sống vào liệu pháp này.

Tuy nhiên mong muốn cao lên của người dân Trung Quốc cũng không phải là không có cơ sở. Hiện nay rất nhiều công ty lớn hay cơ quan hành chính có yêu cầu về mức chiều cao tối thiểu. Theo New York Times, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ tuyển những ứng viên nam cao từ 1,7 m và ứng viên nữ 1,6 m trở lên. China Southern Airlines cũng yêu cầu tương tự. Một số trường đại học luật và khách sạn cũng chỉ cho phép những thí sinh đạt chiều cao tối thiểu ứng tuyển.

Giới trẻ Trung Quốc bất chấp nguy hiểm vì nhiều trường học, cơ quan yêu cầu mức chiều cao tối thiểu

Thậm chí, ở nhiều nơi, lương của nhân viên phụ thuộc vào chiều cao mà anh ta sở hữu. Theo The Economist, với mỗi cm trên chiều cao trung bình, nhân viên nữ sẽ được thưởng thêm 1,5 - 2,2% vào tiền lương.

Cũng chính bởi điều này mà nhiều thanh niên Trung Quốc gặp phải áp lực vô cùng lớn vì nghĩ rằng vóc dáng chưa "chuẩn mực" của họ có thể trở thành rào cản trong tương lai. Theo thống kê của NZ herald, mỗi năm, tại Trung Quốc có hàng chục nghìn ca phẫu thuật kéo dài chân gây ra hậu quả tiêu cực. Năm 2006, Trung Quốc đã cấm kéo dài chân nhằm hạn chế ảnh hưởng của nó tới người trẻ. Nhưng điều đó không thể ngăn các thanh niên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ