Ấm lòng: Hàng dài xe ô tô di chuyển chậm trên cầu để chắn gió tránh lật xe cho nhiều phương tiện

Bão số 6 đã đổ bộ và gây mưa rất lớn, gió giật mạnh ở nhiều tỉnh thành miền Trung từ Nghệ An cho đến Bình Định, Phú Yên. Cơn bão đe doạ tính mạng và sức khoẻ của người dân, phá hoại nhiều tài sản, mùa màng và khiến nhiều hoạt động phải tạm dừng để tránh nguy hiểm.

Tuy nhiên cũng trong cơn bão, chúng ta lại được chứng kiến tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau giữa những người dân tại miền Trung. Sáng nay 11/10, mạng xã hội rần rần chia sẻ nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng loạt ô tô chủ động đi chậm trên cầu để che chắn gió to cho xe máy. Sự giúp đỡ, chia sẻ đầy ý nghĩa này đã khiến tất cả phải xúc động, ấm lòng.

Theo một cư dân mạng chia sẻ, sáng nay 11/10 khi anh đi xe cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) thì đã thấy cảnh nhiều xe máy gặp mưa to và gió mạnh. Lúc này nhiều chiếc ô tô qua cầu đã chủ động đi với tốc độ chậm, bật tín hiệu đèn ưu tiên để che chắn mưa gió cho xe máy, giúp mọi người qua cầu an toàn hơn.

Cũng theo một người dân khác đăng tải lên mạng xã hội, một tình huống tương tự đã được anh ghi lại trên cầu vượt Ngã Ba Huế (Đà Nẵng). Theo đó, chiếc xe buýt đã đi thật chậm để chắn gió cho nhiều xe máy bên cạnh, cùng nhau vượt qua câu cầu an toàn, tránh nguy hiểm.

"Cảnh báo phụ nữ không nên đi tầng cao trên cùng cầu vượt Ngã Ba Huế sẽ bị gió thổi lật ngã xe. Cảm ơn anh tài xế xe buýt có tâm" - người dân này viết trên mạng xã hội.

Chưa hết, thêm một đoạn clip ghi hình ảnh hàng loạt chiếc ô tô nối đuôi nhau đi chậm để chắn gió, "dìu" nhiều xe máy đi qua cầu Rồng (Đà Nẵng) cũng đã được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều. Những chiếc ô tô đi chậm để chắn gió lớn thổi vào từ phía cửa biển, giúp nhiều xe máy phía trong đi qua cầu an toàn tạo nên một hình ảnh thực sự đẹp, khiến nhiều người ấm lòng.

Thêm nhiều hình ảnh và clip khác ghi lại hành động đẹp tương tự của những tài xế ô tô, giúp đỡ người dân đi xe máy bằng việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa:

Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhiều xe máy ngã đổ nháo nhào khi đi qua cây cầu đúng thời điểm mưa to, gió giật. Qua clip này chúng ta càng thấy được hành động của những tài xế ô tô khi đi chậm để chắn gió cho xe máy ý nghĩa đến nhường nào.

