Ấm lòng ngày Giáng sinh: Người đàn ông nhỡ chuyến xe về quê vì nhặt được 360 triệu tìm trả người mất

Câu chuyện "Nhạt được của rơi trả lại người mất" của 2 người đàn ông đã khiến cho cộng đồng mạng thả tim rần rần.



Cụ thể, sáng ngày 24/12 anh Nguyễn Quốc An, tài xế xe Grab (SN 1976, quê Thanh Hóa) chở anh Phạm Hồng Quảng (SN 1982, quê Thái Bình) là hành khách đi xe di chuyển trên đoạn đường hẻm bên cạnh Công ty giày da Thái Bình, thuộc khu phố Bình Đường 1, phường An Bình để ra bắt xe khách về Phan Thiết, Bình Thuận đón Giáng sinh cùng gia đình thì nhặt được 1 túi tiền.



Ngay lúc ấy, có một người đi trên đường nhìn thấy và đã đề nghị chi số tiền nhặt được nhưng 2 người đàn ông ấy đã nhất quyết không nghe và cách giải quyết của các anh là mang lên phường nhờ công an tìm trả lại cho người đánh mất.



Tổng số tiền mà 2 anh nhặt được là 360 triệu, bên trong túi còn có hóa đơn rút tiền của người đánh rơi.



Chiều 24/12, Công an phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã biểu dương và đề xuất khen thưởng 2 người dân vừa nhặt được gần 360 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi.



Dưới sự giúp đỡ của công an đã nhanh chóng tìm được chủ nhân của túi tiền bị rơi trên đường. Bà Nguyễn Thị Thúy (59 tuổi, ngụ Bình Dương) và xác nhận số tiền này là của bà Thúy đánh rơi. Bà Thúy sau đó đã đến công an phường và làm thủ tục nhận lại tài sản.



Lên nhận lại số tiền bị đánh rơi, bà Thúy vui mừng khôn xiết, bà có trích ra một phần nhỏ để cảm ơn hai anh, nhưng cả 2 đều dứt khoát không nhận. 'Tấm lòng ngay thẳng và thật thà của hai anh thật quý biết bao', bà Thuý chia sẻ.



Anh Quảng làm công nhân ở Dĩ An, còn anh An kiếm sống bằng công việc chạy xe ôm. Cả hai đều có cuộc sống không mấy khá giả song việc nhặt được số tiền lớn các anh cũng nhất quyết trả lại cho người mất chứ không tham lam chiếm đoạt tài sản của người khác.



Hành động đẹp ấy của 2 anh đã được lãnh đạo công an phường An Bình biểu dương ghi nhận và đề xuất cấp trên khen thưởng. Dân mạng tung hô, cảm ơn các anh.