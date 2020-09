Ấm lòng những bữa sáng được phát miễn phí cho người nghèo giữa mùa dịch

Chương trình giàu lòng nhân ái này được tổ chức bởi Câu lạc bộ CEO thuộc Hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Nông dân phường An Đông, Thành Phố Huế tổ chức.

Những người lao động nghèo, người bán vé số, bán hàng rong luôn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dịch lần này. Vì vậy mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn với người lao động nghèo, câu lạc bộ CEO Huế đã tổ chức chương trình "Buổi sáng yêu thương" với sự hỗ trợ đồng hành của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố.

Các thành niên của hội thiện nguyện đã đến từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người

Mỗi ngày vào lúc 5h30 sáng, các thành viên của CLB CEO Huế cùng những sinh viên tình nguyện đều có mặt tại địa điểm đã định để chuẩn bị các suất ăn sáng cho mọi người. Những chiếc bánh mì thơm phức, những ly sữa đậu được gói tỷ mỉ để trao tận tay cho người lao động. Ngoài ra CLB cũng cẩn thận chuẩn bị cả nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu người dân đứng giãn cách, tuần thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 6h30 - 7h30 sáng hàng ngày, những suất ăn sáng mặc dù giá trị không đáng bao nhiêu nhưng nó cũng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa của tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong mùa dịch này.

Chắc biết khi nào dịch bệnh mới thôi làm khổ người dân, thế nhưng những suất ăn sáng miễn phí này đã mang theo sự đồng cảm, mong muốn được san sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống của người lao động nghèo, và nó sẽ tiếp thêm niềm tin cho người dân về một cuộc sống bình thường sẽ sớm quay trở lại.

“Câu lạc bộ CEO Huế đã mạnh dạn tổ chức chương trình “Buổi sáng yêu thương” với hy vọng sẽ phần nào san sẻ những khó khăn trong mùa dịch với người lao động. Chương trình được diễn ra trong vòng 2 tháng, bắt đầu từ 10/8 cho đến 10/10. Chương trình được áp dụng trên tất cả các phường của TP.Huế với các địa điểm cụ thể ở mỗi phường và thời gian phát các suất ăn sáng miễn phí là 1 tuần/phường. Hy vọng hành động nhỏ này có thể lan tỏa đến đông đảo người dân, từ đó góp phần chung tay hỗ trợ, sẻ chia gánh nặng, lo toan cuộc sống cho mọi người” anh Trương Phước Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CEO Huế chia sẻ.

Bác tài xế ăn vội bữa sáng rồi lại tất bật với công việc

Từng suất ăn thơm ngon, nóng hổi được trao tận tay cho người dân nghèo kèm theo đó là nụ cười ấm áp và những lời hỏi han quan tâm dường như đã tiếp thêm những động lực để mọi người bắt đầu một ngày mới thật vui vẻ và ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thúy Hằng (84 tuổi, người dân TP Huế) chia sẻ: “Tôi tuổi lớn rồi, nhà bây giờ có 2 đứa cháu và 1 đứa con mắc bệnh đao nên không giúp gì được. Từ khi dịch trở lại, cuộc sống của gia đình hết sức khó khăn. Tuy nhiên từ khi biết đến chương trình “Buổi sáng yêu thương” thì mỗi bữa sáng của tôi và gia đình đã được đảm bảo rồi. Không còn phải sợ cháu và con mình phải chịu đói nữa, thật rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã mang đến chương trình này.”

Chương trình "Buổi sáng yêu thương" đã lan tỏa niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ đến trong cộng đồng. Hy vọng sẽ còn có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như vậy để phần nào san sẻ những khó khăn vất vả cho người lao động nghèo. Từ đó giúp họ ổn định cuộc sống hơn trong mùa COVID-19

