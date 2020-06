Kế hoạch tàn ác của ả thai phụ với nữ y tá tốt bụng để thỏa mãn thú tính của gã chồng bệnh hoạn

Khuya ngày 24/7/2013, nữ y tá thực tập Hồ Y Tuyên (sống ở huyệ Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ) rời khỏi bệnh viện sau khi hết ca trực. Đang đi dưới đường cô phát hiện một thai phụ tên Đàm Bội Bội bị ngã nên nhanh chóng chạy đến đỡ người này dật. Đồng thời không ngại đêm khuya dìu thai phụ về nhà. Nhưng cô không ngờ được, đây là cái bẫy do ả thai phụ bày ra.

Thế nhưng, sau khi uống ly nước, y tá Hồ cảm thấy choáng váng đầu óc. Cùng lúc, cô phát hiện ánh mắt của Bạch Vân Giang nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Hắn ta sờ soạng vùng ngực, vai của cô.

Nữ y tá xấu số họ Hồ

Quá sợ hãi, y tá Hồ đứng bật dậy để bỏ ra ngoài nhưng cô không làm được, ly nước có thuốc mê khiến cơ thể cô mềm nhũn rồi ngã vật xuống nền nhà. Trong cơn lơ mơ, y tá Hồ vẫn nhìn thấy Đàm Bội Bội đi lại trong phòng, mặc cho gã chồng giở trò đồi bại với cô.

Hai ngày sau, đồng nghiệp và người thân không thể liên lạc được với hồ nên đã trình báo cảnh sát. Ngày 26/7/2013, cảnh sát địa phương vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

Lần theo tín hiệu từ điện thoại và hình ảnh camera an ninh trên đường, cảnh sát phát hiện nơi cuối cùng y tá Hồ có mặt là ở nhà Bạch Vân Giang. Khi cảnh sát đến dò hỏi thì Bạch nói chưa từng gặp cũng như quen biết y tá Hồ. Gã đàn ông còn thể hiện thái độ bất ngờ, chúc cảnh sát sớm tìm được hung thủ.

Vợ chồng Bạch Vân Giang

Ban đầu, Bạch chối tội. Gã nói rằng, y tá Hồ có ăn cơm ở nhà mình nhưng ăn xong thì rời đi và không rõ cô đi đâu. Ở phòng hỏi cung bên cạnh, vợ Bạch lại đưa những lời khai không khớp với chồng. Khi bị cảnh sát hỏi dồn, Bạch buộc phải cúi đầu nhận tội.

Hắn khai, trước khi kết hôn, Đàm Bội Bội đã ở cùng một người đàn ông khác như vợ chồng. Điều này khiến Bạch vô cùng khinh bỉ vợ. Còn Đàm thì luôn cảm thấy áy náy, có lỗi. Cũng vì lý do này mà vợ chồng thường xuyên cãi vã.

Khi Đàm mang bầu không đáp ứng được nhu cầu của chồng nên mọi chuyện trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Đàm nghĩ ra cách lừa các cô gái trẻ về nhà chuốc thuốc mê rồi cho chồng xâm hại tình dục để bù đắp. Và y tá Hồ là nạn nhân đầu tiên.

Bạch khai, giết y tá Hồ là chuyện ngoài ý muốn vì cô ấy liên tục kêu cứu sau khi bị xâm hại tình dục. Sợ hàng xóm nghe thấy nên Bạch bịt miệng nạn nhân rồi sau đó quyết định sát hại. Bạch cũng sợ, nếu không giết thì nạn nhân sẽ nhận ra hắn và báo cảnh sát. Và chỉ có người chết với giữ được bí mật mãi mãi nên đã giết nữ y tá.

Khi Bạch dùng gối bịt miệng nạn nhân thì Đàm ở bên cạnh giữ chân. Khi cô gái không còn động đậy nữa thì họ nhét xác vào trong vali rồi chở đến vùng núi vắng người phi tang.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân ở dưới huyệt mộ bỏ hoang. Tổ chức khám nghiệm tử thi xong, cảnh sát bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng.

