Ammonium nitrate là chất gì và ammonium nitrate có thể gây hiểm họa gì?

Ammonium nitrate là chất gì?

Đêm hôm qua 4/8/2020, cả thế giới rúng động khi hay tin Beirut vừa trải qua một vụ nổ lớn kinh hoàng. Mà một trong các chất hóa học được cho là có liên quan đến vụ nổ này đó chính là Ammonium nitrate.

Giải thích về chất này, Guardian dẫn thông tin từ trang web chính phủ Australia, cho biết Ammonium nitrate không bị cháy. Tuy nhiên, chất này sẽ tăng tốc độ cháy nếu có mặt các chất dễ cháy hoặc dễ nổ, ngay cả khi không có khí ôxy.





Vụ nổ kinh hoàng tại Beirut mà nguyên nhân chủ yếu là do chất Ammonium nitrate gây nên

“Khi nóng lên, chất này sẽ chảy ra, phân hủy và thải ra khí độc, bao gồm các khí nitơ ôxit (NOx) và ammoniac (NH3). Khi nóng lên quá mức, chất này có thể gây nổ bên trong không gian kín, và các container hoặc tàu thuyền đóng kín sẽ bị phá hủy với lực rất mạnh”, trang web này đưa tin.

Về tính chất vật lý

Ammonium nitrate có dạng rắn, màu trắng, có khả năng hút ẩm mạnh và tan được trong nước.

Khối lượng mol của NH4NO3 là 0.04336 g/mol.

Số CAS của NH4NO3 là 6484-52-2.

Tỷ trọng của NH4NO3 là 1.73 g/cm³, rắn.

Điểm nóng chảy của NH4NO3 là 169 °C.

Điểm sôi của NH4NO3 là khoảng. 210 °C.

Độ hòa tan trong nước của NH4NO3 là:

119 g/100 ml (0 °C),

190 g/100 ml (20 °C)

286 g/100 ml (40 °C)

421 g/100 ml (60 °C)

630 g/100 ml (80 °C)

1024 g/100 ml (100 °C)

Về tính chất hóa học

Trong hóa học, Ammonium nitrate được viết tắt là NH4NO3 và còn có tên gọi khác là Nitrat Amon, Amoni Nitrate. Hợp chất hóa học này được sử dụng trong điều chế thuốc nổ và sản xuất phân bón, ngoài ra một số lĩnh vực công nghiệp khác cũng có sử dụng hóa chất này.



Ammonium nitrate có thể bị nhiệt phân dưới tác dụng của nhiệt độ từ 190 đến 245 độ C làm xuất hiện bọt khí do Dinito Oxit (N2O) được sinh ra:

NH4NO3 ⟶ 2H2O + N2O





Thành phần hóa học của Ammonium nitrate

Amoni nitrat có thể tác dụng được với Axit như HCl, H2SO4 theo phương trình dưới đây: HCl + NH4NO3 ⟶ HNO3 + NH4Cl H2SO4 + 2NH4NO3 ⟶ (NH4)2SO4 + 2HNO3 Amoni nitrat có thể tác dụng với các bazơ như KOH + NH4NO3 ⟶ H2O + KNO3 + NH3 NaOH + NH4NO3 ⟶ NaNO3 + NH4OH Ca(OH)2 + 2NH4NO3 ⟶ Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3. Amoni nitrat có thể với các muối như: Na3PO4 + NH4NO3 + Be(NO3)2 ⟶ 3NaNO3 + Be(NH4PO4).

Những ứng dụng của Amoni nitrat trong đời sống

Như vừa chia sẻ ở trên, Ammonium nitrate được ứng dụng để điều chế sản xuất phân bón và thuốc nổ. Chất hóa học này dưới dạng phân bón sẽ giúp bổ sung thêm hàm lượng Nito cho cây trồng thông qua 2 chất chủ yếu là nitrat và amoni. Đây là loại phân bón mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy sự tăng trưởng của cây.

Ngoài ra phân bón làm từ Ammonium nitrate sẽ không làm cho đất bị chua, thích hợp sử dụng cho các cây như bông, đay, mía, ngô khoai, cà phê, cao su, cây ăn quả lâu năm.

Chất hóa học này được dùng trong sản xuất phân bón và thuốc nổ

Trong sản xuất thuốc nổ, loại chất này được chính phủ quản lý vì nó có các đặc tính như: có khả năng gây oxy hóa mạnh, có tính hút ẩm cao rất dễ gây cháy nổ.

Ngoài ra, Ammonium nitrate còn được ứng dụng trong sản xuất ướp lanh, trong ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp diện, khai khoáng, hàn. Đặc biệt nó được sử dụng cho ngành hóa chất làm cho oxydol và phèn amoni.

Ammonium nitrate có thể gây hiểm họa gì?

Ammonium nitrate là chất cực kỳ dễ gây cháy nổ . Bởi nó là chất oxy hóa mạnh, khi tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy hoặc các chất hữu cơ sẽ gây cháy lớn. Ngoài ra, Nh4NO3 còn tự động bốc cháy ở nhiệt độ 3000 độ C.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ammonium nitrate còn là chất có khả năng gây nổ cực mạnh khi tiếp xúc với bột kim loại và một vài chất hữu cơ khác như Ure và axit axetic.

Nh4NO3 có khả năng gây cháy nổ lớn nếu tiếp xúc với bột kim loại

Chính vì điều này, Nh4NO3 luôn được bảo quản tốt, để tránh gây cháy nổ, người ta thường không bọc Amoni Nitrate ở nhiệt độ cao, không để chúng tiếp xúc với bộ kim loại và các chất hữu cơ trực tiếp. Đồng thời bảo quản Amoni Nitrate ở nhiệt độ thích hợp và môi trường khô thoáng.

Đặc biệt chú ý, khi xảy ra cháy tuyệt đối không sử dụng các bình chữa cháy có carbon tetrachloride hoặc có dung dịch aixt, bởi Ammonium nitrate có khả năng phát nổ cực lớn khi nhiễm các chất này.

Ammonium nitrate có khả năng gây cháy nổ lớn cực kỳ nguy hiểm



