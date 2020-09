Ăn chặn hàng chục tỷ đồng, cựu giám đốc BV Bạch Mai có thể phải đối diện với án phạt nào?

Ngày 25/9, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) thuộc Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai , để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng. Hai người này bị điều tra cùng về tội danh trên. Các quyết định này hiện đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ba bị can trong vụ án

Để buộc tội các đối tượng trong vụ án này về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh các đối tượng đã vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, của cá nhân.

Theo đó, khoảng 19h ngày 25/9, khoảng 10 cán bộ đã tới nhà riêng của ông Hiền ở quận Cầu Giấy để thực hiện việc khám xét. Sau khoảng 50 phút thực hiện lệnh khám xét, đến 19h50, lực lượng chức năng mang một số tài liệu ra ngoài và lên xe rời đi. Cùng thời điểm này, Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Quốc Anh tại quận Long Biên, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Công an tiến hành khám xét nhà riêng

Nếu mức thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, những người này phải đối mặt với mức hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù. Với thông tin ban đầu của vụ án, thiệt hại hàng chục tỷ đồng thì họ có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, những người bị kết án có thể sẽ bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề từ 1 năm đến 5 năm và bị phạt tiền đến 100 triệu đồng. Nếu thu lợi bất chính thì sẽ bị thu hồi.

Ngoài tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ các dự án khác, các gói thầu khác và xem xét hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có. “Với những đối tượng bị tha hóa về nhân cách, bất chấp quyền lợi của bệnh nhân để vun vén cho lợi ích cá nhân thì rất có thể còn thực hiện các hành vi đưa và nhận hối lộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác", luật sư chia sẻ.

