Ăn dứa dưỡng nhan, đẹp da còn giúp cơ thể tỏa hương nhưng có hai tác hại khiến chị em phụ nữ lo sợ

Quả dứa chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng làm đẹp và phòng chống nhiều bệnh tật. Chất bromelain - một loại enzyme tiêu hóa có trong quả dứa được chứng minh có tác dụng chống ung thư, kháng viêm và các bệnh liên quan. Vậy ăn dứa có tác dụng và tác hại gì cho Sức Khỏe phụ nữ.

Ăn dứa có tác dụng gì với sức khỏe phụ nữ

Ăn dứa giảm cân



Dứa dù có lượng đường khá cao nhưng nếu ăn với lượng phù hợp vẫn đảm bảo hiệu quả giảm cân. Các loại men trong quả dứa được cho là giảm quá trình lipogenesis (hình thành chất béo) và tăng lipolysis (sự phân hủy chất béo để giải phóng axit béo). Bên cạnh đó, dứa còn là trái cây lý tưởng để đốt cháy mỡ bụng.

Tốt cho mắt



Chị em phụ nữ dễ gặp các vấn đề về mắt đặc biệt khi phải làm việc cường độ cao và sau khi sinh nở. Quả dứa chứa thành phần Beta carotene và vitamin A có tác dụng làm chậm sự thoái hóa của điểm vàng.



Hàng ngày, cơ thể cần được hấp thu một lượng beta carotene thích hợp để bảo vệ mắt, giúp cho mắt sáng khỏe, thị lực tốt.

Giúp răng và nướu khỏe mạnh



Dứa còn có thuộc tính làm se, một thành phần hữu cơ trong tự nhiên đảm bảo cho răng chắc khỏe. Đây cũng là phương thuốc tự nhiên giúp chữa răng lung lay và co rút nướu, tụt lợi. Các enzyme trong dứa cũng loại bỏ hiệu quả chất cặn bã bám bẩn trên bề mặt răng, làm cho răng sáng hơn.

Dưỡng nhan và làm đẹp da



Nhờ lượng vitamin C cao gấp năm lần so với táo mà dứa là loại cây trái cây có tác dụng Nhờ lượng vitamin C cao gấp năm lần so với táo mà dứa là loại cây trái cây có tác dụng chống oxy hóa cao, ức chế sản xuất sắc tố melanin. Do đó, dứa có tác dụng làm trắng da và giảm hình thành sắc tố từ sâu bên trong da. Kiền trì ăn dứa lâu dài sẽ giúp làn da của bạn sáng hơn.



Dứa còn bù nước tốt, cung cấp độ ẩm cho da, giúp bạn làm đẹp hiệu quả. Những người hay hút thuốc, uống rượu hay cà phê làm da nhăn nheo, chảy xệ nên ăn dứa mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng này, cho làn da săn chắc và tăng độ đàn hồi.

Ăn dứa có giúp tỏa hương cơ thể, tốt cho âm đạo?



Nhiều chị em cho rằng, chăm ăn dứa giúp cơ thể tỏa hương thơm tự nhiên từ bên trong. Thậm chí, nhiều thông tin cho rằng ăn dứa giúp nuôi dưỡng âm đạo, tăng tiết dịch tự nhiên và cải thiện mùi vùng kín.



Diễn viên người mẫu Kim Kardarshians từng chia sẻ trải nghiệm thường xuyên uống nước ép dứa giúp "cô bé" có mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, Tiến sĩ Streicher cho rằng đây chỉ là trải nghiệm cá nhân của nhiều người chứ chưa có bằng chứng khoa học xác thực.



Theo lương y Vũ Quốc Trung, dứa là thực phẩm tốt cho sức khỏe, mặc dù có những tác dụng tốt đối với sức khỏe phụ nữ nhưng chưa có nghiên cứu nào khẳng định rằng chị em phụ nữ ăn dứa sẽ giúp tăng tiết dịch âm đạo, tốt cho buồng trứng hay giúp vùng kín thơm tự nhiên.



Tác dụng phụ khi ăn dứa với phụ nữ



Dù chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp phòng ngừa bệnh tật và làm đẹp nhưng nếu ăn quá nhiều dứa cũng gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt với chị em phụ nữ.



Thứ nhất, dứa có tính nóng, ăn nhiều dễ sinh nhiệt, gây mụn nhọt, lở loét đặc biệt với các chị em nóng trong người, sẵn cơ địa mụn. Mặt khác, dứa có chứa thành phần glycoside, chất này có thể gây kích ứng da và niêm mạc miệng. Nếu bạn ăn dứa sống rất dễ bị ngứa và rát miệng lưỡi.

Thứ hai, phụ nữ có thai cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn dứa. Nếu mang thai trong 3 tháng đầu nên tuyệt đối kiêng dứa vì trong loại quả này có thành phần kích thích co bóp tử cung dễ gây sảy thai trong những tháng đầu.

