Ân oán 30 năm khiến giang hồ 'đất Cảng' bị bắn trọng thương khi đang ngồi uống trà

Nghi phạm vụ giang hồ 'đất Cảng' bị bắn trọng thương trong quán trà khai rằng do có ân oán từ cách đây 30 năm.

Sáng 22/6 Công an TP. Hải Phòng đã dẫn giải nghi phạm vụ giang hồ 'đất Cảng' bị bắn trọng thương tới quán trà hoa cúc để dựng lại hiện trường. Nghi phạm Vũ Quốc Long (51 tuổi, trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) đã ngồi trên xe ô tô bắn ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi, trú phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vỡ quai hàm vào ngày 14/6.

Theo BVPL, ông Lợi có biệt danh Lợi "Nam", là người có "số má" ở Hải Phòng, được xem là "đàn anh" trong giới giang hồ ở Hải Phòng . Đối tượng khai do mình với ông Lợi có ân oán cách đây 30 năm nên đã quyết định lên kế hoạch "thanh toán" ông Lợi. Nắm rõ ông Lợi là khách quen của quán trà cúc trên đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Long đã lên kế hoạch để bắn ông Lợi. Để làm điều này, đối tượng đã mua một khẩu súng hơi giá 25 triệu cùng 2 hộp đạn chì trên mạng.

Ngày 13/6, Long thuê một chiếc ô tô hiệu Hyundai i10 từ Hà Nội rồi lái về quận Hải An, TP. Hải Phòng, sau đó thay biển giả cho chiếc xe này. Sáng ngày 14/6, Long tự lái xe tới quán trà cúc rồi chờ ông Lợi. Phát hiện mục tiêu, Long lái xe tiến lại gần khoảng 13,5m rồi hạ kính xe cửa sau ghế phụ, ngả ghế phụ để chuẩn bị bắn nạn nhân. Sau đó, đối tượng lấy súng, lắp ống giảm thanh tự chế và bắn 1 phát về phía ông Lợi khiến người này bị vỡ quai hàm. Sau khi gây án, Long lái xe về nơi cư trú tại quận Hải An.

Trước đó như Tuổi trẻ xã hội đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại quán trà Hoa Cúc nằm trên đường Phan Bội Châu. Khi đó, một người đàn ông đang ngồi uống trà trong quán thì bị một đối tượng đi xe ô tô 4 chỗ lại gần và nổ súng bắn trúng mặt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân chứng kiến sự việc hoảng loạn, chạy trốn. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: "Vào 8h sáng 14/6, tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Khi quay lại nhìn thấy ông Lợi ngồi bật dậy, máu chảy ra bê bết ở vùng mặt".

Một người khác cho biết, tiếng súng phát ra từ chiếc ô tô 4 chỗ đỗ cách quán trà khoảng 20m. Ngay sau khi gây án, lái xe đã điều khiển phương tiện và rời khỏi hiện trường. Người dân sau đó báo tin cho cơ quan công an và đưa nạn nhân tới Bệnh viện cấp cứu. Phát súng từ kẻ lạ mặt đã khiến nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt, sau đó được chuyển tới Bệnh viện 108 Hà Nội để cấp cứu, chữa trị.

Theo Linh Chi/SKCĐ