Ăn ốc lạ trên biển, 3 ngư dân ở Khánh Hòa bị ngộ độ nặng khiến 1 người chết, 2 người nhập viện

Sáng ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết 2 bệnh nhân là Hồ Văn N. 21 tuổi, ngụ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và Trần Quốc T. 22 tuổi, ngụ tại xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh. Cả 2 hiện đã qua nguy kịch. Bước đầu các bác sĩ đã xác định các bệnh này bị ngộ độc nặng do ăn ốc lạ trên biển.

Theo thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 11/9, trong khi đang đánh bắt cá trên biển thuộc vùng biển huyện Vạn Ninh, ba ngư dân là anh Hồ Văn N., Trần Quốc T. và Nguyễn Văn T. 23 tuổi, ngụ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đã lặn bắt được một túi ốc biển không rõ chủng loại.

Loại ốc ba ngư dân bắt được và hấp ăn gây ngộ độc

Sau đó ba người này đã lên đảo Khải Lương thuộc xã Vạn Thạnh đem cho một gia đình người quen nửa túi ốc trên, đến chiều cùng ngày thì cả ba người họ đã hấp và ăn số ốc còn lại.

Ngay sau khi vừa ăn được 30 phút thì cả 3 đều xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu tê chân tay, tê môi. cả 3 người họ đều được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Nguyễn Văn T. không may đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Hai người còn lại là anh Hồ Văn N., Trần Quốc T. đã được Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu kịp thời, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Về phía gia đình được tặng ốc trên đảo Khải Lương, mặc dù họ đã luộc số ốc này thế nhưng do không rõ là ốc gì nên chỉ có 2 người ăn vài con. Hiện hai người này đã được đưa về Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để theo dõi Sức Khỏe và vẫn chưa có dấu hiệu gì khác thường.

Hiện mẫu ốc này đã được gửi đến Viện Hải Dương học Nha Trang để xác định xem là ốc gì.

