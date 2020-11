Không cần làm gì, chỉ cần ăn tối đúng giờ cũng giảm cân hiệu quả

Heathline đưa tin, nghiên cứu mới của TS Jonathan C. Jun cùng các cộng sự tại ĐH Johns Hopkins đăng trên tạp chí Nội tiết lâm sàng và Chuyển hoá của Mỹ chứng minh việc ăn bữa tối muộn ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất và cân nặng của bạn.



Đây là một nghiên cứu rất chi tiết, dựa trên việc theo dõi chặt chẽ mọi chỉ số chuyển hoá của 20 tình nguyện viên là thanh niên khoẻ mạnh (10 nam, 10 nữ) trong suốt nhiều tuần.



Các tình nguyện viên được trải qua các nghiên cứu về giấc ngủ trong suốt 2 tuần trước khi họ chuyển vào ở trong phòng thí nghiệm để xét nghiệm máu 1 lần/giờ.



Kết quả cho thấy, bữa ăn tối muộn thực sự có tác động đến quá trình trao đổi chất, làm tăng cân và tăng hấp thụ đường trong máu ngay cả khi bạn không tăng lượng calo tiêu thụ. "Cụ thể, những người ăn tối muộn có lượng đường trong máu cao gần 20% và lượng chất béo bị đốt cháy giảm 10% so với những người ăn tối lúc 18h”, TS Jun nói.



Nếu như ăn tối càng muộn càng làm tăng lượng đường trong máu và giảm đốt cháy mỡ thừa thì ngược lại, nếu bạn ăn tối sớm hơn sẽ giúp cơ thể đốt cháy nhiều chất béo và hấp thu ít đường hơn.



Theo bà Diewald, với hầu hết người trẻ hiện đại họ quá bận rộn nên thường ăn tối muộn rồi ngủ cũng muộn. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể khó chuyển hoá glucose và chất béo.



Do vậy, chuyên gia này khuyên tất cả mọi người nên ăn tối lúc 18h. Nếu không thể ăn tối sớm thì hãy ăn nhẹ vào cuối chiều bằng sữa chua và các loại hạt để hạn chế sự thèm ăn cho bữa tối muộn, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào. Người muốn giảm cân càng cần duy trì thói quen ăn uống này.



Nếu đã ăn tối muộn thì cũng nên điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào, chỉ nên ăn tối nhẹ nhàng với món salad gà nướng, lát bánh sanwich cùng trái cây hoặc một chén soup rau củ và một ly sữa ít béo.



Đặc biệt với những người bận rộn cũng nên học cách san sẻ thực phẩm cho các bữa trong ngày, không nên chỉ dồn hết về bữa chính vào buổi tối.

