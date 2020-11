Đòi đưa tiền không được, gã con rể đoạt mạng mẹ vợ bằng 72 nhát dao

Theo Vietnamnet thông tin, ngày 27/11 TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét phúc thẩm bị cáo Xiong Zhuogen (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Giết người



Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Xiong Zhuogen tử hình. Sau đó, bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tỏ ra ân hận trước những điều mình đã gây ra.

Xiong Zhuogen

Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống người khác một cách dã man nên HĐXX đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án Tử hình.



Theo bản án sơ thẩm, thông qua mai mối nên khoảng tháng 12/2018, chị Trần Thị Hồng Đào (20 tuổi) làm đám cưới với Xiong Zhuogen rồi sang Giang Tây, Trung Quốc chung sống nhưng không đăng ký kết hôn.



Do khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến tháng 5/2019, Đào bỏ trốn về nước, sống cùng mẹ ruột là bà Võ Thị Mộng Điệp (46 tuổi) tại Tây Ninh.



Đến tháng 6/2019, Xiong Zhuogen nhập cảnh vào Việt Nam để tìm chị Đào và ở lại nhà bà Điệp để hóng tung tích. Tuy nhiên, sau 1 tuần sống ở đây mà không thấy vợ đâu, hỏi bà Điệp cũng nói không biết nên người này chán nản, kêu bà Điệp đưa tiền để về nước.

Xiong Zhuogen lĩnh án tử hình



Tuy nhiên, do bà Điệp không đồng ý nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, bà Điệp dùng móc quần áo đánh vào lưng Xiong Zhuogen thì người con rể lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào ót bà Điệp.



Khi bà Điệp bỏ chạy, đối tượng đuổi theo đánh nhiều nhát vào đầu và mặt bà, kéo bà Điệp vào bếp. Trong lúc giằng co, bà Điệp lấy dao định đâm Xiong Zhuogen nhưng bị người này chụp dao tấn công trở lại, còn lấy búa đánh vào đầu và mặt khiến nạn nhân bất tỉnh.



Sau khi gây án, Xiong Zhuogen lấy ba lô bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Theo kết quả giám định, bà Điệp bị con rể đâm tới 62 nhát dao, chấn thương sọ não tử vong.



Theo TN/SKCĐ